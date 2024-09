- Orosz drón hatolt be Románia légterébe, lehetséges „becsapódási zónát” is azonosítottak

Románia;drón;becsapódás;orosz-ukrán háború;

2024-09-08 18:28:00 CEST

Orosz drónt észleltek vasárnapra virradóra Románia légterében, és Tulcea megyében. Még folyik a környék átvizsgálása – közölte a román védelmi minisztérium. A tárca közleménye szerint a hadsereg radarjai egy orosz drónt azonosítottak, amely Ukrajna irányába hagyta el az országot. A drón a Duna menti ukrán célpontok ellen végrehajtott orosz támadások nyomán juthatott be a román légtérbe.

A hatóságok hajnali 2 óra 20 perckor és 2 óra 40 perckor figyelmeztető üzenetet is küldtek a Ro-Alert rendszeren keresztül a Tulcea és Constanța megyei lakosságnak. Az észlelés időpontjától hajnali 4 óra 8 percig két román F-16-os vadászgép ellenőrizte és felügyelte a légteret. A tárca azt is közölte, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján a Tulcea megyei Periprava település közelében, lakatlan területen egy lehetséges becsapódási zónát is azonosítottak, a környék átvizsgálása folyamatban van.

Marcel Ciolacu kormányfő a Digi24 beszámolója szerint úgy nyilatkozott, nem történtek „különösebb problémák”, és a hasonló incidensek egyre gyakoribbakká válnak majd az ukrán gabonaexport miatt. A román ellenzék elítélte a miniszterelnök hozzáállását.

A román külügyminisztérium vasárnap közleményben ítélte el Románia légterének újbóli megsértését, és az ukrán civilek és a polgári infrastruktúra elleni orosz támadások leállítását, a nemzetközi jogi normák tiszteletben tartását kérte Oroszországtól. Közölte: a NATO illetékeseit és a szövetséges országokat is értesítette a román-ukrán határnál történt incidensről.

Legutóbb másfél hónapja történt hasonló incidens a térségben, akkor a román hatóságok az orosz drón maradványait is megtalálták.