- Zaklatással vádolják az Iron Swim volt edzőjét, vizsgálóbizottságot állított fel a Magyar Úszó Szövetség

MÚSZ;zaklatás;Iron Swim;

2024-09-09 08:40:00 CEST

„A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöksége 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az Iron Swim edzője női sportolókkal szemben tanúsított etikátlan magatartásának, szexuális célzásokra épülő kommunikációjának kivizsgálására eseti vizsgálóbizottságot hoz létre” – az erről szóló rövid közlemény még péntek este került fel a MÚSZ honlapjára. Az ügyről elsőként beszámoló Sportal ezt követően arról írt, az Iron Swim április 20-án küldött munkáltatói figyelmeztetést az edzőnek. A dokumentumot a klub elnöke, a háromszoros olimpiai bajnok úszó, Hosszú Katinka írta alá.

A tavaszi keltezésű levél augusztus 29-én a MÚSZ-hoz is megérkezett, a cikk szerint az úszóklub alelnöke – Hosszú Katinka anyósa – küldte el az ottani illetékeseknek, felszólítva őket, hogy lépjenek az ügyben, amelyről addig a szövetségnek nem volt tudomása. A hvg.hu most azt írja, a portálhoz is eljutott levélből kiderül, hogy a sportolói jelzések alapján született írásbeli figyelmeztetést szóbeli is megelőzte, és hogy

a klub kikötötte, az edző kiskorú személlyel csak szülő bevonása mellett folytathat írásos levelezést.

Arra is felhívták az illető figyelmét, hogy amennyiben nem vagy nem megfelelően teljesíti a munkaviszonyából származó kötelezettségeket, akár azonnali hatállyal is felmondhatnak neki, a sportal.hu szerint azonban az edző még 140 nappal ez után is a klubnál dolgozott.

Az Index eközben úgy értesült, az edző az eredeti cikk megjelenése után önként távozott az egyesületből, 16 tanítványával együtt. A hvg.hu úgy tudja, utóbbi információval függhet össze az is, hogy Hosszúék miért hívták fel a szövetség figyelmét az ügyre és küldték el az áprilisi munkáltatói figyelmeztetést. Ugyanis amennyiben az edzőt eltiltják az úszóedzői sportszakmai tevékenység gyakorlásától, a tanítványait sem viheti magával.