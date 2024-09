- Sorsdöntő vitára készül Kamala Harris és Donald Trump a Fehér Ház kulcsáért

vita;USA;elnökválasztás;Donald Trump;Kamala Harris;

2024-09-10 14:37:00 CEST

Öt napos elvonult a demokrata elnökjelölt Kamala Harris és kampánystábja a pennsylvaniai Pittshburgh belvárosában fekvő szállodában, ahol színházi próbákat idéző reflektorfények és díszletek között készül a Donald Trumppal tartandó televíziós vitára. A két jelölt közvélemény-kutatások szerint fej fej mellett áll szinte mind a hét csatatérállamban. Bár Joe Biden elnök gyászos eredménnyel zárult nyár eleji vitája után Harris stábja is nagy figyelmet fordít a részletekre a felkészülés során, értelemszerűen sokkal jobb eredményt várnak Harris szereplésétől. A vita lehetséges forgatókönyveit feldolgozó szituációs gyakorlatok során Trumpot az a Phillipe Reines alakítja, aki 2016-ban Hillary Clinton demokrata elnökjelölt tanácsadójaként is hasonló szerepben tűnt fel.

Harris teljesítménye sikerként könyvelhető el, ha teljesíteni tudja az alábbi kettős célt: jobban megismertetni magát és főbb programpontjait a választókkal, valamint kibillenteni Trumpot elbizakodott pozíciójából. A CNN-en nemrégiben közzétett felmérés szerint a válaszadók 27 százaléka szeretne többet megtudni Harris karakteréről és kormányzati terveiről, míg ez az adat Trump esetében csupán 9 százalék. A volt elnököt ismerve a pszichológiai hadviselés sikeres lehet, amennyiben sikerül letéríteni a republikánus kampánystratégák által előírt gazdaság-infláció-bevándorlás témakör által kijelölt gondolatmenetről, ez esetben ugyanis Trump sokszor parttalan, személyeskedő monológokba kezd, amely nagyban ronthatja a megítélését a vitát követők szemében. A demokrata kommunikáció nemcsak a kampány során, de a tévévitában is az ügyész-elítélt, ha úgy tetszik a rabló-pandúr narratívát szeretné erősíteni. Trump az elmúlt hónapban már támadta Harrist az intelligenciája, a származása, a nevetése miatt, sőt, a San Francisco-i expolgármester, majd kaliforniai házelnök, Willie Brownhoz fűződő egykori kapcsolatával is. Ha a karaktergyilkos szidalmakkal szemben Harris higgadt és tárgyilagos tud maradni, akkor megnyerheti a vitát.

Ugyanakkor többen az elbizakodottság veszélyeire figyelmeztetnek. J.B. Pritzker illinoisi szenátor például úgy fogalmazott, hogy nagy hiba lenne lebecsülni a volt elnököt, hiszen korábban Clintonnal és Bidennel szemben is győztesen került ki a vitákból, emellett a rutin is mellette szól: Trump kedden már a hetedik elnökvitáján vesz majd részt, míg Harrisnek ez az első elnökjelölti megméretése.

A Trump-stáb hivatalos kommunikációja szerint ezúttal sem végez tart felkészülést a vitára vonatkozóan. Ennek ellentmondani látszik, hogy a volt elnök felkérte Tulsi Gabbard egykori hawaii demokrata képviselőt és demokrata elnökjelölti aspiránst, hogy a felkészítő csapat tagjaként segítsen kipuhatolni Harris gyenge pontjait.

Gabbard a 2019-es demokrata párti előválasztási vitán már összecsapott Harrisszel, aki az akkori és a mostani demokrata fősodorhoz képest is kirívóan progresszív programmal kampányolt, így kénytelen volt korán, még a szezonnyitó iowai előválasztó előtt befejezni a kampányát. Trump győztes stratégiája az lehet, hogy a megélhetési válság magas infláció okozta magas élelmiszer-és benzinárak mellett minél több népszerűtlen Biden-intézkedéshez köti Harris nevét. A kommunikációjának fókuszában annak kell szerepelnie, hogy Harris-kampánya fából próbál vaskarikát csinálni azzal, hogy a demokrata alelnök nem ugyanaz a politikus, aki az elnök helyetteseként tétlenül nézte végig a pandémia miatt kialakult tömeges munkanélküliséget, az elszabaduló inflációt, valamint a déli határon ellenőrizetlenül beáramló illegális migrációt. A The New York Times arról is ír, hogy Trump megismételheti azt a kérdést, amelyet Ronald Reagan Jimmy Carterrel szembeni vitáján tett fel a tévénézőknek, miszerint jobb lett-e az életük Carter hivatalba lépése óta. A demagóg fordulat nekünk magyaroknak is ismerős lehet, a hatására azonban november 5-ig mindenképpen várni kell majd.