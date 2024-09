- Elekromos zárlat miatt éghetett le a miskolctapolcai barlangfürdő épülete

tűz;Miskolctapolcai Barlangfürdő;

2024-09-09 19:28:00 CEST

Még tartanak a tűzvizsgálati és kárfelmérési munkák a Miskolctapolca Barlangfürdőben, azt azonban már kizárták, hogy szándékosság okozta a péntek esti tüzet - közölte a miskolci önkormányzat egy, lapunknak is megküldött közleményében.

Mint írják, az eddigi vizsgálatok szerint legnagyobb mértékben a tetőszerkezet sérült, ám azt egyelőre nem lehet lefedni és letakarni, mivel kedden érkezik a kárszakértő. Mindezzel párhuzamosan megkezdődik egy olyan műszaki szakértői csoport felállítása, ami pontosan megtervezi, milyen munkálatokra és mennyi időre lesz szükség a fürdő újjáépítéséhez. A legfontosabb cél az, hogy a barlangfürdő minél hamarabb újra fogadni tudja majd a vendégeket, ez azonban csak úgy és csak akkor történhet meg, miután garantálható a fürdőzők teljes biztonsága.

A tájékoztatásban kitérnek arra is, hogy számtalan jelzés érkezett mind az üzemeltetőhöz, mind a munkáltatóhoz, hogy segítenek az újraépítésben. A kérdésben egyeztetett Veres Pál jelenlegi és Tóth-Szántai József megválasztott polgármester is. Ennek eredményeképpen létrehoztak egy bankszámlaszámot is. Egyben jelezték, hogy a Miskolci Fürdők Kft. vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy a munkavállalók ne veszítsék el munkájukat. Egyes becslések szerint a fürdő üzemeltetőjének a tűzkáron felül akár félmilliárd forintos bevételkieséssel is számolnia kell ebben az évben - zárul a közlemény.