- Buborékos borítékoktól a gurulós bőröndökig minden van, a legkülönfélébb megoldásokat találták ki az iskolák a diákok telefonjainak tárolására

oktatás;mobiltelefon;iskola;diákok;rendelet;

2024-09-11 05:50:00 CEST

– Mi egyelőre azt kértük a gyerekektől, minden óra elején tegyék ki a mobiltelefonjaikat kikapcsolt állapotban a tanári asztalra. Begyűjteni nem tudjuk őket, mert a biztonságos tároláshoz nincsenek meg a feltételek. Jeleztük a tankerületi központnak, hogy zárható szekrényekre lenne szükség, de választ még nem kaptunk – nyilatkozta lapunknak egy Pest megyei iskola pedagógusa. Az okostelefonok és egyéb, internetezésre, kép- és videókészítésre alkalmas eszközök iskolai használatát korlátozó rendelet szeptember 1-jén lépett hatályba: az eszközöket tanítás előtt le kell adni és biztonságosan el kell zárni a diákok elől. Használatukat csak tanórán, oktatási célokra lehet engedélyezni, de az óraközi szünetekben így is vissza kell szedni őket.

Van olyan iskola, ahol kevésbé vették komolyan a biztonságos tárolásra vonatkozó előírást: az eszközöket kartondobozokba gyűjtik és az igazgatói szobában őrzik. Máshol ezt még annyival egészítették ki, hogy névre szóló buborékos borítékokba csomagolták a telefonokat – a borítékokat a diákoknak, jobban mondva a szülőknek kell beszerezni.

De vannak olyan intézmények is, ahol a diákokat is bevonták a korlátozással járó feladatok megvalósításába: az egyik helyen a “hetesként” megbízott tanulóknak kell segédkezniük a telefonok begyűjtésében, a dobozok cipelésében.

Egy másik intézményben önként lehet jelentkezni hasonló feladatok végrehajtására, amit az iskola “közösségi szolgálatos óraként” könyvel el (2011 óta az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzése).

– A diákokat nem lenne szabad beosztani ilyen feladatokra, rájuk nem terhelhető sem megőrzési, sem kártérítési felelősség – vélekedett a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) ügyvivője. Nagy Erzsébet lapunknak azt mondta, a rendelet egyáltalán nem tisztázza a felelősségi kérdéseket a tanárok, iskolák esetében sem. Beszámolt arról is, a PDSZ-hez is számos visszajelzés érkezett a rendelet megvalósításával kapcsolatban. Például tudnak olyan iskoláról, ahol minden osztálynak van egy lakattal vagy számkombinációval zárható, kézipoggyász méretű gurulós bőröndje. A tanárok ezeket gurigatják egyik osztályból a másikba, ha az eszközök használata a tanórán oktatási céllal engedélyezett.

A PDSZ egyébként az egész korlátozást elhibázottnak tartja.

Azzal kapcsolatban, hogy a diákok iskolai mobilhasználatát több nyugat-európai országban is korlátozzák, Nagy Erzsébet úgy vélekedett: a nyugat-európai iskolák nagy többségében minden diáknak van saját, zárható szekrénye, valamint a tantermek is jól felszereltek az iskolák saját eszközeivel, szélessávú interneteléréssel. – Nálunk a digitális tananyagokat a legtöbb esetben csak úgy tudjuk használni, ha a diák behozza a saját laptopját, telefonját. Továbbá velem az is előfordult korábban, hogy a saját mobilnetemet kellett megosztanom, mert az iskolai wifi használhatatlan volt – mondta.