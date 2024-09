- Román trikolórszalagot kötöttek magyar hadisírokra Kolozsváron

magyarok;katonák;Kolozsvár;románok;határon túli magyarok;elesettek;

2024-09-10 19:17:00 CEST

A kolozsvári Házsongárdi temetőben közel ötszáz első és második világháborús magyar katona sírjára helyeztek kék-sárga-piros román nemzeti színű szalagot úgy, hogy az érintett honvédek ráadásul éppen a románok ellen harcolva vesztették életüket - erről a hvg360 számolt be.

Az esetén még augusztus közepén történt, amikor is a lap szerint lényegében egész Kolozsvárt kék-sárga-piros színbe bugyolálták, a villanyoszlopoktól az utolsó Daciák antenáiig. Természetesen Hunyadi Mátyás magyar király lovasszobra sem maradt ki, sőt, az uralkodó onnan két sarokra található szülőháza sem.

A helyiek már hozzászoktak ehhez a jelenséghez, ami a lap beszámolója alapján nem éppen független attól, hogy ekkortájt - augusztus 20-ára időzítve - tartják a Kolozsvári Magyar Napokat, ami a város lejelentősebb rendezvénye. Amikor pedig előkerülnek az ünneplő erdélyiek mellett anyaországi magyarok és a világ más tájairól érkező érdeklődők, akkor számos román feltétlen szükségét érzi, hogy elárassza román trikolórral a várost.

Erre található a Házsongárdi temető is, amely, mint írja a lap, Európa egyik legszebb sírkertemlékműve. A köztemetőt még a pestisjárványok idején hozták létre, s évszázadokon keresztül a környékbeli magyarok, zsidók, románok és németek is ide temették halottjaikat. Számos nagy magyar név nyugszik itt, például Apáczai Csere János, Dsida Jenő, Reményik Sándor és Kós Károly is.

A temetőt aztán a 19. század végén hivatalosan is megteltnek minősítették, ám a 20. század első felében megnövekedett a sírhelyek iránti igény, így az első és második világháborúban elesett magyar katonáknak helyet szorítottak a temető délkeleti csücskében. Ezeket találták összeszalagozni román színekkel. Az ismeretlen elkövetők - annak ellenére, hogy a sírokra a seregben betöltött beosztásokat is magyarul vésték fel - a lap fotója alapján olyan, feltehetően roppant romános hangzású neveket véltek románnak, mint például:

Bakcsi József, őrvezető

Antal János, őrvezető

Barna József, gyalogos

Békési Sándor, gyalogos

Benda István, tüzér

stb.

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisír-nyilvántartó adatbázisa név szerint 446 magyar katonát azonosított azok közül, akik itt nyugszanak. Adatbázisukban az elhunytak nagy részénél szerepel a születési hely, amiből kiderül, hogy magyarlakta erdélyi településekről, sőt, sokan a mai Magyarország területéről származnak. Mellesleg a hadisírok mindegyikén magyar név szerepel, mindannyian a Magyar Honvédségben harcoltak mind a két világháborúban. Így a sírjaikra helyezett román trikolór elég nehezen értelmezhető - írja a lap, amely megjegyzi, az akció valószínűleg több ponton is szerződésszegést jelent az „emlékezetpolitikai sírrablás”.