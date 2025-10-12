Az Országház előtt akar emlékezni az 1919-es budapesti bevonulásra a román szélsőjobb, Novák Előd levelet írt Pintér Sándornak

Úgy tűnik, a szomszéd ország sovinisztáit megihlette, hogy Orbán Viktor kiállt a szélsőjobboldali George Simion mellett a román elnökválasztáson. Három napja még a Mi Hazánk Mozgalom is simán együtt szavazott a magyargyűlölő AUR-ral az Európai Parlamentben.