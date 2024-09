- Herényi Károly: Zavar, hogy árulóznak, de mit csináljak?

Herényi Károly;Balatonföldvár;

2024-09-11 11:47:00 CEST

- Zavar, hogy árulóznak, de mit csináljak? Mondtak már rám durvább dolgokat is – mondta lapunknak Herényi Károly, a Mosolygó Balatonföldvárért Egyesület elnöke, miután – ahogyan erről elsőként a Magyar Narancs beszámolt – Facebook-posztjában bejelentette: megegyezett a balatonföldvári Nyugati strandon kikötőt építő Balabo Kft.-vel, hogy bizonyos összegű alapítványi támogatásért cserébe visszavonják keresetüket. Erről szeptember 24-én döntene a Kúria, s míg az alku feltételeit tisztázzák, a per négy hónapos szüneteltetését kérik.

– Be kell látni, a kikötő olyan állapotban van, hogy a megépülését már nem tudjuk megakadályozni, maximum a befejezést tudjuk késleltetni, ezzel viszont az önkormányzatot fosztjuk meg majdani bevételeitől, illetve nagy eséllyel egy kártérítési pert is indíthat a Balabo, melynek vége akár százmilliókra is rúghat.

Mint arról a Népszava folyamatosan beszámolt, a földvári civilek öt éve próbálják megakadályozni, hogy kikötő épüljön a Nyugati strandra. A kisváros fideszes többségű képviselő-testülete a 2019-es önkormányzati választások után vette napirendjére az e-kikötő ügyét, amelyről a kampányban mélyen hallgatott. A koronavírus-járvány miatt elrendelt rendkívüli jogrendnek köszönhetően Holovits Huba kormánypárti polgármester 2020 tavaszán ki is írta a pályázatot, amelyen egyedül a nem sokkal korábban az e-kikötő létesítésére 897 millió forintos állami támogatást nyert Balabo Kft. indult, s Holovits ki is hirdette győztesnek a céget. A civil tiltakozások ellenére a kormányhivatal környezetvédelmi főosztálya szabad utat adott a projektnek, amely a Fejér megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól a megfelelő vízjogi engedélyeket is beszerezte. Ebből derült ki, hogy az eredeti tervekben bemutatottnál is nagyobb kikötő épülhet. Eredendően 1,6 milliárd forintból 2,3 hektár vízfelületű, összesen 2,8 hektáros, 175 hajó befogadására alkalmas két, 311, illetve 225 méteres, a Balatonba nyúló mólószárral határolt kikötő szerepelt a tervben, mely teljesen kettévágta volna a strandot egy 900 és egy 700 négyzetméteres részre. Utóbb a 225 méteres mólót 380 méteresre nyújtották. A civilek nyertes pereikkel többször is megakasztották az építkezést, ám az évek során a kikötő olyan készültségi fokot ért el, hogy várható, a bíróság nem fogja arra kötelezni a Balabót, hogy állítsa vissza az eredeti állapotot.

Erre hivatkozik Herényi Károly is, aki két egyesületbeli társával a júniusi önkormányzati választáson be is került a képviselő-testületbe, ahol egy civillel kiegészülve többsége lenne az ellenzéknek az eddigi fideszes városvezetéssel szemben – Holovits ellenben maradt a posztján.

Éppen ezért okozott komoly megdöbbenést az egyesületi tagok és a civilek küzdelmét támogatók körében a „Mosolygók” elnökének bejelentése. Herényi eredményként tálalta, hogy sikerült megegyezni a Balabóval, mely szerint a cég az adózott éves bevétele 10 százalékát, de minimum évi 15 millió forintot befizet egy majdani alapítványba, s a pénzt csak a strand és a Kvassay sétány fejlesztésére lehet felhasználni. Sokan azonban megalkuvásként, a szavazók arculcsapásaként értékelték a posztot, s az elégedetlenséget csak növeli, hogy egyes hírek szerint októbertől Herényi lesz Földvár alpolgármestere, vagyis többen úgy vélik, „megvette a rendszer”.

- Az alpolgármesteri pozíciónak semmi köze ehhez a történethez, hiszen a céggel egyezünk meg – jelentette ki lapunknak Herényi Károly. Aki hozzátette, a megegyezés saját ötlete, s egyáltalán nem biztos, hogy az egyesületi tagok többsége is támogatja az ideát. Elismerte, jelenleg éppen az ellenzői alkotnak többséget, s ha így marad a helyzet szeptember 24-ig, akkor értelemszerűen nem szüneteltetik a kúriai pert, más kérdés, hogy abban az esetben nem ő viszi tovább az ügyet. Azt sem tartotta elképzelhetetlennek, hogy az alapján döntenek a folytatásról, hogy egy gyors helyi felméréssel szondázzák a közvéleményt. Felvetésünkre, ha nem lesz halasztás és megegyezés, lemond-e a posztjáról, úgy reagált, hogy akár ez is előfordulhat. Azt viszont kérdésünkre kizárta, hogy az eset nyomán úgy alakulhatnak az egyesület belső viszonyai, hogy testületbe került tagok nem tudnak majd együtt dolgozni, s így bukik az ellenzéki többség: szerinte az önkormányzati munkára nem lesz hatással a kikötő ügye.