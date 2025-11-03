Az ügyészség szerint az nem publikus, hogy milyen büntetést kértek rájuk.
Előbb a szabadságpénz, aztán a személyi döntések.
Nem akarják, hogy kikötő épüljön a Nyugati strandon, megalkuvás lett volna, ha halasztják az eljárást.
Hosszú harc után gyors megegyezés Balatonföldváron.
Egy bírósági ítélettel ellentétes határozatot hozott a kormányhivatal a balatonföldvári Nyugati strandra kiadott kikötőépítési engedéllyel kapcsolatban - véli Herényi Károly, a Mosolygó Balatonföldvár egyesület elnöke.
Az egykori MDF frakcióvezetője szerint értékvilága miatt lett vörös posztó a Fidesz szemében.
Érzi a változtatás igényét – mondja Herényi Károly, aki az MDF bukása után évekre eltűnt a nagypolitikából, de most megmérkőzik a fideszes polgármesterjelölttel.
Herényi Károly szerint méltatlan lenne a keresztény-konzervatív eszmerendszerhez, ha együtt emlékezne a miniszterelnökkel.
Jogerősen bűnösnek mondta ki társtettesként elkövetett kényszerítésben Dávid Ibolya és Herényi Károly volt MDF-es politikusokat az UD Zrt.-üggyel összefüggésben folyó büntetőügyben pénteken a Fővárosi Törvényszék, és megrovásban részesítette őket.
Társtettesként elkövetett kényszerítésben mondta ki bűnösnek Dávid Ibolya és Herényi Károly volt MDF-es politikusokat az UD Zrt.-üggyel összefüggésben folyó büntetőügyben a Pesti Központi Kerületi Bíróság szerdán, és a vádlottakat megrovásban részesítette.
Egy országot tudatosan paternalista viszonyok közt tartani, társadalmi feszültséget gerjeszteni, embereket végletesen szembe fordítani egymással – politikai bűntett, amiért egyszer felelni kell – vallja Herényi Károly. A hajdani MDF-es politikus azt is hozzáteszi: a rendszerváltáskor nem hitte volna, hogy húsz év múlva ellenzéki lapokban fog publikálni.
Az ügyész pénzbüntetést, a védelem felmentést kért Dávid Ibolya és Herényi Károly volt MDF-es politikusoknak az UD Zrt.-üggyel összefüggésben kényszerítés vádjával folyó elsőfokú büntetőperében a Pesti Központi Kerületi Bíróságon.
Herényi Károly és Lendvai Ildikó Csendes ulti tíz ülésben című könyvét mutatták be az Örkény István Könyvesboltban.
"Semmi közöm nem volt Almássy Kornél lemondáshoz, Almássyt saját megbízói vonták vissza" - mondta Dávid Ibolya, az MDF volt elnöke az UD Zrt.-ügyben indult büntetőper megismételt elsőfokú eljárásának első napján, a Pesti Központi Kerületi Bíróságon hétfőn.
Mit szól ahhoz, hogy Antall József halálának évfordulóját Orbán aktuálpolitikai célra használta?