Dávid Ibolya: "Semmi közöm Almássy lemondásához"

"Semmi közöm nem volt Almássy Kornél lemondáshoz, Almássyt saját megbízói vonták vissza" - mondta Dávid Ibolya, az MDF volt elnöke az UD Zrt.-ügyben indult büntetőper megismételt elsőfokú eljárásának első napján, a Pesti Központi Kerületi Bíróságon hétfőn.