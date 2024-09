- Érseki ambíciói is lehettek a pedofíliával gyanúsított kecskeméti papnak, aligha véletlen, hogy fény derült az esetére

pedofília;katolikus egyház;Perintfalvi Rita;Bese Gergő;

2024-09-11 05:45:00 CEST

Aligha a véletlen műve, hogy ugyanazon a napon több olyan botrányos ügy is napvilágra került, ami kedvezőtlen fényben tünteti fel a katolikus egyházat – nyilatkozta lapunknak Perintfalvi Rita katolikus teológus, az egyházon belüli szexuális visszaélésekről szóló Amire nincs bocsánat című könyv szerzője. Felépített, tudatos kommunikációs stratégiát sejt a háttérben. Számára az a nagy kérdés, hogy a szálakat az egyház vagy a kormány mozgatja, esetleg a kettőnek valamiféle különös együttműködése.

A Válasz Online péntek reggel számolt be arról, hogy egy – a kormányzati köröket is megjárt akta szerint – Bese Gergő dunavecsei plébános melegpartikon vett részt, tartós intim kapcsolatot ápolt férfiakkal. Bese Gergőt a portál a politikai kereszténység zászlóvivőjeként jellemezte: ő szentelte fel a Miniszterelnökségnek helyet adó volt Karmelita kolostort, a Pesti Srácok és a Megafon irodáit, fellépett az úgynevezett LMBTQ-propaganda ellen. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek a cikk megjelenése napján felfüggesztette a papi szolgálat alól Bese Gergőt, aki (a maga módján) bocsánatot kért.

A kormánypárti Pesti Srácok szintén pénteken állt elő azzal, hogy – ugyancsak a kalocsa-kecskeméti főegyházmegyében – „két pedofil pap akadt fenn az egyházi gyermekvédelmi jelzőrendszeren”. Az R. Gábor kiskunfélegyházai plébános által a gyanú szerint elkövetett abúzusokat 2022 novemberében jelentették. Az egyházi vizsgálatot követően rendőrségi feljelentést tettek ellene. Az ügy bíróság előtt van, Ferenc pápa R. Gábort elbocsátotta „papi állapotából”. Négy áldozata közül ketten a megrontás idején nem töltötték be a tizennegyedik életévüket – közölte a lap.

Bábel érsek a Kecskeméten szolgálatot teljesítő „Róbert atyát”, a másik pedofíliával gyanúsított papot is azonnal felfüggesztette, ahogyan R. Gábort. Az ellene folyó egyházi vizsgálat még nem zárult le, a világi hatóságok is nyomoznak. A Pesti Srácok forrásai öt áldozatról beszéltek, közülük négyen már az egyházmegye területén, egyházi szolgálat során kerültek a pap közelébe. Az áldozatok egyikét a cikk szerint kilencévesen hálózta be.

A Népszava hétfőn több, egymástól független forrásra hivatkozva arról írt, hogy a „Róbert atya” néven emlegetett papot Hatházi Róbertnek hívják. A kormányzati és fideszes körökben otthonosan mozgó pap 2023-ban, Ferenc pápa budapesti látogatásakor részt vett a Hősök terén tartott szentmise szervezésében. A plébániája címére bejegyzett egyesület több mint 100 millió forintos kormányzati támogatást kapott család- és ifjúságvédelmi programokra, például 75 millió forintot szexuáledukációs felvilágosító képzésre.

Perintfalvi Rita arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar sajtó nagyjából öt éve foglalkozik oknyomozói szinten az egyházon belüli szexuális visszaélésekkel, de még soha nem fordult elő, hogy valamelyik kormányzati sajtótermék komolyabb tényfeltáró írást megjelentetett volna ebben a témában. Ezúttal azonban a Pesti Srácok részéről ez történt. A teológus szerint a Válasz Online-on közölt leleplezés Bese Gergőről „elvitte a fókuszt” – ez nem bántalmazási ügy ugyan, de mindenképpen szexbotránynak nevezhető –, a Pesti Srácok ehhez időzítette a saját cikke megjelentetését.

„Ha ezt a három bombát külön-külön, néhány hét eltéréssel élesítik, akkor nagyobbat robbant volna. De pont ezt akarták elkerülni” – fogalmazott.

Érdekesség – folytatta Perintfalvi Rita –, hogy Hatházi Róbert olyan „fideszes bekötöttségű személy”, aki nemcsak politikai körökben mozgolódik, hanem akire az egyházban is felívelő karrier várt. Nemrégiben címzetes apáti kinevezést kapott, és lapunkhoz hasonlóan Perintfalvi Ritához is eljutottak információk arról, hogy Hatházi Róbertnek érseki ambíciói voltak. (Bábel Balázs jövőre betölti a 75. évét, az egyházi szabályok szerint nyugdíjba kell vonulnia.)

A teológus emlékeztetett rá, hogy 2020-ban már nyilvánosságra került egy szexuális visszaélés a kalocsa-kecskeméti főegyházmegyében: egy papi szeminarista, tehát már felnőtt korban lévő fiatalember volt az áldozat, az elkövető pedig a hatalmi rendszerben fölötte álló elöljárója. A főegyházmegyében az akkori ügyet rosszul kezelték, a történtek alapos kivizsgálása helyett az áldozatot vádolták. A mostani helyzetben Perintfalvi Rita nyugati minták alapján azt javasolja Bábel Balázs érseknek, hogy kezdje el aktívan felkutatni a még nem ismert áldozatokat.

Egyházjogi értelemben az adott egyházmegye vezetőjéhez tartoznak az ilyen ügyek, de – jelentette ki Perintfalvi Rita – Veres András, a katolikus püspöki kar elnöke helyében összegyházi szinten is foglalkozna a kérdéssel. A pedofilbotrányok nemcsak egy-egy egyházmegye megítélésére vannak negatív hatással, hanem óriási hitelvesztést jelentenek a teljes magyarországi egyház számára.

Az újabb pedofilügyek nyomán elrendelt eljárások azt a fontos üzenetet küldhetik az áldozatoknak és az áldozatvédőknek, hogy létezik igazságszolgáltatás.

Ennél azonban többre van szükség. Magyarországon ugyanis még nem született olyan bírósági ítélet, amely súlyos börtönbüntetéssel sújtott volna katolikus papot vagy más egyházi személyt szexuális visszaélések miatt. Ha ez bekövetkezik, akkor Petrintfalvi Rita szerint az áldozatok még inkább megerősödnek abban, hogy érdemes küzdeniük, érdemes kiállniuk az igazukért.