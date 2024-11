Régi bűnnek hosszú az árnyéka, avagy a NER-klérus másik orcája

Sem a NER-t, sem az egyházat nem érintheti komolyabban Bese Gergő szexbotránya, az azóta napvilágot látott két pedofilügy viszont már óriási hitelvesztéssel járhat a magyarországi klérus számára. „Aligha a véletlen műve, hogy ugyanazon a napon több olyan botrányos ügy is napvilágra került, ami kedvezőtlen fényben tünteti fel a katolikus egyházat” – mondta erről a héten lapunknak Perintfalvi Rita katolikus teológus. A krisztusi tanítások szerint nem a vétkesség számít, hanem a bűnbánat. Akkor miért támadhat az a benyomásunk, mint ha az utóbbi rendre elmaradozna? Balog Zoltán sem mondott le minden tisztségéről, miután elismerte, ő járta ki a pedofilbotrányban kényszerítésért elítélt Kónya Endre kegyelmét, s a most kibukott botrány főszereplője is inkább az egyházat tolja maga elé védekezésképpen, mindezt megfejelve olyan szerencsétlen magyarázkodással, hogy „kihasználták jóhiszeműségét”. Egyvalami azonban kiderült: nem tanácsos turbófokozaton tolni a homofóbiát annak, aki rendszeresen melegszexpartikon múlatja a szabadidejét.