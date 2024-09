- Bozóky Balázs versei

idő;versek;Isten;

2024-09-14 08:16:00 CEST

B oldal

Most már végérvényesen

Soha, de soha többé

Nem iszom hideg, tegnapi kávét.

Nem hallgatok egyszerre

Két számot,

Nem olvasok egyszerre

Több könyvet.



Megfogadom az öreg tanácsát:

Küzdök és bízva bízok,

Csak az egyik oldalon rágok,

Veszek egy borotvakést,

Kevesebbet dohányzok,

Nem politizálok,

Vidékre költözök és

Bazsalikomot meg paradicsomot ültetek.

A magam ura leszek.

A hajamat a napon szárítom:

ami MARADT.



Megbecsülöm legnagyobb kincsem:

AZ IDŐT.



Megtanulok végre olaszul is talán,

Újranézem a Keresztapát,

az egész trilógiát,

Ültetek unokáimnak dió- vagy hársfát,

hogy hol, azt még nem tudom.

Talán pont ott,

ahol apám kivágta.

Pontosan ott!

Nem nézek olyan filmet

Ami 7-nél kevesebb pontot kapott.



Itt, a kazetta másik oldalán

Lassul most minden dallam,

De minden zene igényesebb,

Pontosabb, odaillőbb, eszmeibb,

melankolikusabb és gyerekesebb.



Zuhanok. Velem zuhannak a lehetőségek.

A játéknak már csökkent a tétje:

Nyersz minden nappal, órával,

Csak a vesztesek sietnek

Remegő kézben tartva a dobókockákat.



Mielőtt teljes apátiába zuhannék,

Rájövök, egy csikó, csak 41 vagyok!

A második félidő 50-nél kezdődik…

9 évem sóhajt, gyarapodok, álmélkodok.

Bárcsak ne több millió évet

éltem volna eddig Nyugaton még!



Majd már holnap kimérten lépkedek,

Egyre inkább szeretem a sétát,

Nézni, hogyan sietnek az emberek:

Ugyanazokat a köröket róják.



A tó is körbeér egyszer,

A kacsák hazatérnek tavasszal,

Kevesebbet utazok külföldre.



Az elmúlás törvényszerű

És felettébb kényelmetlen.



Cukormázzal borított keserű mandulás bonbon,

Melynek közepén szárított áfonya,

Mely napon kíván újra száradni,

Hogy csak a lényeg maradjon benne,

A létezés esszenciája: Isten.

Bőrkabát

Harminc fölött a vágyak

és a beteljesülésük közt lévő idő

lecsökken.



Délután bőrkabátot óhajtottam,

és hajnalra már a vállamon

hevert.

Varázshegy

Minden este megszöktetsz a Varázshegyre,

Álmaim helyére, hol megszűnik az idő,

És aztán minden reggel arra kell ébrednem,

Hogy nincs se varázslat, se hegy, se nő.

Válasz K. társkereső hirdetésére

Még ki se mondtam, de már megírtam,

Romantikus ábránddal belefacsartam

A vágyamat a két órákra bontott,

Magával elképzelt szerelmes légyottok

Émelyítő italába, és jégkockát dobtam rá,

Mellé fektettem a fekete magány szívószálát,

A pincérnek mondom, én rázva kérem,

Bár sokat kavartam, félre sosem léptem,

Csak mosolyog rám, s szalvétával legyint,

Nem szólok. Csak szemét nézem megint,

Amit most egy eltévedt pók fonalában látok,

Szövi a sors a hálót. A pincér szól, hogy „zárok”.