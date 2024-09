nyugdíj;

2024-09-12 06:00:00 CEST

A kormány háborús időkben is betartja a nyugdíjasoknak tett ígéretét, megvédi a nyugdíjak értékét, januárban az éves várható inflációval megegyezően 3,2 százalékkal emeli a nyugdíjat – ezt közölte a napokban a pénzügyminiszter. Évről évre kiderül, Varga Mihály, és az egész kormány fordítva ül a lovon. Az ígéret egy olyan kötelezettség, amely többé-kevésbé bizonyosra vehető módon helyezünk kilátásba. Megígérjük a gyereknek, hogy ha vasárnap nem esik az eső, elmegyünk a kalandparkba. Ebben benne van, hogy ha viszont esik, akkor meg nem. Megígérjük a férjünknek/feleségünknek, hogy a jövőben kevesebbet dolgozunk, és több közös programot szervezünk együtt, sőt havi egyszer színházba is elmegyünk. Aztán tudjuk, ennek mi a vége.

Na, de a januári nyugdíjemelés, amit törvény szabályoz, egy egészen más kategória. A törvény ugyanis az országgyűlés által elfogadott olyan jogszabály, amely mindenkire, ismétlem, mindenkire nézve kötelező rendelkezéseket tartalmaz. Még Varga Mihályra, sőt, a kormányra nézve is. Akkor is így van ez, ha békében háborút hazudnak.

Félrevezetés, öntömjénezés, népbutítás, és – a kedvenc kifejezésük – álhír az, amit a nyugdíjemeléssel összefüggésben tesznek.

Merthogy a valóság az, hogy éppen a Fidesz-kormány vetett véget annak, hogy a gazdasági növekedésből az idősek is profitáljanak. Míg 2010 előtt a keresetnövekedés is befolyásolta az ellátásukat, ma már csak az infláció mértékéhez igazítják. A nyugdíjak így drámai mértékben leszakadtak a bérektől. Csak egyetlen példa: a legutolsó augusztusban kiadott KSH jelentés szerint egy év alatt a nettó átlagkereset 13,1 -kal emelkedett. A nyugdíj idén 6-tal. Ha – ahogy régen – fele-fele arányban az infláció és a bérnövekedés határozná meg a nyugdíjemelést, az idősek ellátása 9,5 százalékkal nőhetett volna. Az egész éves adatokat még nem tudjuk, de az, hogy mi is a baj, ez a két szám azért jól mutatja. És csak egyetlen évről beszélünk, pedig 15 éve halmozódik az elmaradás. Odáig jutottunk, hogy körülbelül egymillió idős ember ellátása nem éri el a 230 ezer forintos átlagnyugdíjat sem. Az Orbán-kormány tehát mézes mázba csomagolja azt, hogy milliárdokat spórol a nyugdíjasokon.

Na, de van most fény gyúlt az alagút végén.

A miniszterelnök a kötcsei pikniken a véres harc mellett szabálykövetésről vizionált, sőt, még azt is mondta, hogy a szakpolitikai vitákat meg kell nyerni. Ez pedig azt az újdonságot feltételezi, hogy lesz vita. Nem akarok minden második sorban definíciókkal foglalkozni, de meg kell jegyeznem: a vita érvek és ellenérvek ütköztetése, vannak erkölcsi szabályai is, amit meg vitakultúrának hívnak. Ez ismeretlen fogalom a kormánypárt minden egyes tagja előtt. De félre az előítéletekkel. Mivel lesz bérdinamika, meg jelentős minimálbér emelés – legalábbis ezt mondta a miniszterelnök, akkor talán belátja, hogy a jóból az idősek sem maradhatnak ki. Ha nem így lesz, a nyugdíjasok relatív elszegényedése tovább nő. Ezt mondja minden szakember és szakpolitikus. A megoldást is tudják, így véres harcra nem lesz szükség, sőt vita sem kell, csak akarat. Hajrá Orbán Viktor!