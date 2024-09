- Nemcsak ronda, de veszélyes is: eEgyre több eljárás indul olyanok ellen, akik a saját ingatlanjukban halmoznak fel lomokat

hulladék;Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság;tűzveszély;

Majdnem ötszáz tonna hulladékot – köztük veszélyes hulladéknak minősülő járműveket és ólomsavas akkumulátorokat – halmozott fel egy fonyódi férfi az ingatlanján. Éveken keresztül hordta a lakóhelyére, majd ezek egy részét fémkereskedők telephelyein értékesítette. A szemét nagy részét azonban az udvarán tárolta – az ehhez szükséges engedélyek nélkül –, ezért a Fonyódi Járási Ügyészség különösen jelentős mennyiségű hulladékra elkövetett hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntette miatt emelt vádat vele szemben augusztus végén. Az ötvenes éveiben járó elkövető csak egy a sok közül, hiszen minden évben több száz eljárás indul ilyen bűntettek miatt, és ezen belül növekszik a „lakóházhoz tartozó bekerített udvar” kategória aránya az elkövetés helyeként.

Az illegális módon lerakott hulladék szennyezi a környezetet, és súlyos közegészségügyi veszélyeket is rejt magában. Például rovarok és rágcsálók elszaporodásához vezethet, amelyek szerepet játszanak egyes fertőző betegségek terjesztésében. A szerves anyagok táplálékul szolgálnak az állatoknak, a felhalmozott lomok pedig pompás búvóhelyként szolgálnak nekik. A hulladékokban lévő baktériumok, bomlástermékek helytelen hulladékelhelyezés esetén a csapadékvízzel beszivárognak a talajvízbe, és szennyezik azt. A nyilvános helyeken illegálisan lerakott szeméthalmazok pedig gyorsan növekednek, mert sokan úgy gondolják, az adott helyre bármit le lehet rakni, hiszen valaki ezt már előttük is megtette.

A hulladék emellett rendkívül tűzveszélyes is: a lakóépületekben keletkező tüzeik tíz százaléka összefüggésbe hozható a szeméttel – tájékoztatott Mukics Dániel tűzoltó alezredes, a BM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. „Vannak, akik a szemetüket egyszerűen elégetik a kertben, aztán ez a tűz terjed szét, pedig szemetet égetni tilos. Kertben csak zöldhulladékot szabad égetni, és azt is csak ott, ahol az önkormányzat ezt rendeletben engedélyezi. Fűteni sem szabad a szeméttel, kizárólag a háztartásban keletkező fekete-fehér papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék használható fűtésre. Sok helyen az eltüzelni szánt lomot a kazánházban, a kazán mellett halmozzák fel, ami aztán a kazán hőjétől vagy egy kipattanó szikrától begyulladhat. Vannak, akik a társasház szemétledobójába helyezik el a szemetet, megint mások égő, nem rendesen elnyomott csikkeket dobnak a szemétledobóba. Ez azért veszélyes, mert a társasházak szemétledobója összeköti a szinteket, így ha a ház ezen részében tűz keletkezik, az könnyen átterjed a többi emeletre is.”

A szakember hozzátette: sokan a társasház folyosóján látják a legjobbnak elhelyezni a szemetet, ami nemcsak visszataszító látvány, de tűzvédelmi szempontból veszélyes is, ugyanis azok, és a lépcsőfordulók baj esetén menekülő útvonalként funkcionálnak. „Ha kigyullad az épület, a füstben az orrunk hegyéig sem látunk, ha ilyen körülmények között kell szánkók, babakocsik, bútorok, mindenféle otthagyott szemétkupac között szlalomoznunk, bizony tragédia is lehet belőle. A társasházak folyosóira, lépcsőfordulóira maximum virágot tegyünk ki, azt is csak akkor, ha a folyosó szélesebb 110 centinél. Vannak olyanok is, akik nehezebben válnak meg bizonyos tárgyaktól és ezt akár túlzásba is viszik. Akik szemetet halmoznak fel a lakásukban, házukban, fokozzák a tűz kockázatát. A felhalmozott szemét könnyebben gyullad meg, ha pedig tűz keletkezett, az épületből nehezebb a kijutás, sőt a tűzoltóknak is nehezebb beavatkozniuk. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kimondja, hogy az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani. Akár tűzvédelmi bírság is járhat azért, ha a kertben éghető szemét vagy tűzveszélyes mennyiségű száraz növény van.” Mukics Dániel azt tanácsolja, hogy ha a szomszédunk rendszeresen szemetet éget, szeméttel fűt, forduljunk a környezetvédelmi hatósághoz, vagyis a járási/kerületi kormányhivatalhoz. Ha a társasházban van egy rumlis szomszéd, akkor a közös képviselőhöz tudunk fordulni. Ha pedig a szomszédunk jelentős mennyiségű szemetet halmozott fel az udvarán, a rendőrségnél lehet bejelentést tenni.