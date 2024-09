- Michel Barnier hiába várja a baloldali képviselőket

baloldal;Franciaország;francia kormány;Michel Barnier;Emmanuel Macron;

2024-09-11 15:55:00 CEST

Nem kap biankócsekket a francia kormány összeállításán fáradozó, Emmanuel Macron által kijelölt miniszterelnök, Michel Barnier a köztársasági elnök által fémjelzett párttól, az Újjászületéstől. A centrista politikai erő egyes képviselői fenntartásaikat is hangoztatták Barnier-val szemben, amikor a kormányfő felvázolta terveit. Macron tömbjének baloldali érzelmű képviselői elsősorban Barnier a menekültekkel szembeni kemény álláspontjától tart. Barnier és elődje, Gabriel Attal között kezdettől fogva feszült a viszony, de az Újjászületés képviselői nem csak vele szemben bizalmatlanok: Macron elnököt sem értik, miért egy egyértelműen konzervatív politikusra esett a választása. Már eleve azt sem vették tőle jó néven, hogy júniusban, az európai parlamenti választást követően feloszlatta a parlamentet.

Nem döntöttek még a kormányban való részvételről a Republikánusok (LR), de valószínűsíthető, hogy Barnier csapatának tagjai lesznek. A politikus, aki egykor uniós főtárgyaló volt a briteknek az Európai Unióból való kilépéséről szóló megbeszéléseken, ugyanis szintén a párt tagja, s nagy elismerésnek örvend a jobboldali szavazók körében.

Ha Macronék és a Republikánusok támogatnák Barnier-t, az még mindig messze nem lenne elég a kormányfő számára. A Marine Le Pen által fémjelzett szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés már hétvégén jelezte ugyan, nem kívánja rögtön megbuktatni a leendő kormányt, de a pártnak bármikor lesz lehetősége erre. A volt Brexit-főtárgyalónak ezért nyitni kíván a baloldal felé. Bár merőben jobboldali politikát lehet várni tőle, a hétvégén jelezte, baloldali politikusokat is vár kabinetjébe. Barnier tisztában van azzal, ha stabil kormányt akar létrehozni, szüksége lenne sok baloldali politikus támogatására is. Ez már csak azért is fontos lenne számára, mert ha az Új Népfront (NFP) több képviselőjét is sikerülne magához édesgetni, akkor a kormány túlélése nem feltétlenül a szélsőjobbtól függne majd. Barnier kiváló tárgyalóként ismert, hazájában a kompromisszumok embereként ismert, e képességeit a Brexitről szóló megbeszéléseken is kamatoztatta, most is ez segítheti. A baloldal azonban nem kész az együttműködésre. Az NFP egy része hevesen támadta Macront amiatt, hogy Barnier-re esett a választása, többen ezt a voksolás eredménye megcsúfolásának nevezték, mert a parlamentben az Új Népfront szerezte meg a legtöbb mandátumot. A baloldal múlt szombatra tüntetést is szervezett, de a vártnál jóval kevesebben vettek rajta részt.

A baloldalnak tehát nem áll szándékában együttműködni a múlt csütörtökön kinevezett konzervatív miniszterelnökkel. Olyan fajsúlyos személyek, mint például François Hollande volt szocialista elnök, már bejelentették, hogy a kormánya ellen voksolnak. A kormányfő azonban nem adta fel a reményt arra, hogy sikerül megosztania az NFP-t. Csapatába vár szocialista politikusokat. A PS számos kérdésben jóval mérsékeltebb álláspontot foglal el, mint az NFP legradikálisabb pártja, az Elégedetlen Franciaország (LFI). Barnier azonban egyelőre nem tudta meggyőzni a szocialistákat, a párt vezetői nem is kívánnak találkozni Barnier-vel.

A miniszterelnök azonban továbbra is keresni fogja a repedéseket az NFP falán. A kommunista párt (PC) vezetőit jövő kedden fogadja majd. A párt országos titkára, Fabien Roussel azonban nem túl derűlátó, elmondta, "illúziók nélkül" vesz részt a találkozón. Barnier amúgy is „ötvenéves politikai pályafutása alatt társadalmi szempontból nem tett sokat", fogalmazott Roussel megerősítette, hogy a bizalmi voksoláson az új kormány ellen szavaznak.

Az LFI egyelőre nem kapott meghívót Matignonba – közölte kedden Manuel Bompard nemzeti koordinátor. Nem is valószínű, hogy kap majd. Nem csak a jobboldal, hanem maga Macron elnök sem nézné jó szemmel Jean-Luc Mélenchon baloldali radikális pártjának bármiféle kormányzati szerepvállalását, nem mintha erre bármi esély lenne: az LFI nyilvánvalóan eleve nemet mondana egy ilyen felkérésre.

Az NFP kisebbik pártját, a környezetvédőket sem hívta még meg konzultációra a miniszterelnök. "Barnier ne várjon tőlünk semmit, és mi sem várnunk tőle semmit" – hangsúlyozta Benjamin Lucas, a zöldpárti képviselők egyik szóvivője a nemzetgyűlésben tartott sajtótájékoztatón. "Mindent meg fogunk tenni, hogy megbuktassuk ezt a kormányt " – tette hozzá.