- Komjáthi Imre: A nyári kötelező olvasmány Magyar Péternek az MSZP programja volt?

MSZP;Komjáthi Imre;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-09-11 13:52:00 CEST

A nyári kötelező olvasmány Magyar Péternek a Magyar Szocialista Párt (MSZP) programja volt? - tette fel a kérdést a párt társelnöke.

Komjáthi Imre szerint Magyar Péter ismét az MSZP programját mondja fel, szinte pontról pontra. Mi őszintén örülünk annak, ha felhangosítja javaslatainkat a Tisza pártelnöke, csak ne felejtse el, honnan jöttek az ötletek, ahogy azt se, hogy ezek megvalósításához nem elég a látványos előadásmód.

Az ellenzéki politikus emlékeztetett, hogy ő maga 2021 tavaszán, egy komplex csomag keretében javasolta a minimálbér emelését. Emellett kísértetiesen hasonlít Magyar Péter a gazdagok megadóztatását célzó ötlete az MSZP egyik, korábbi javaslatára. Ez abban foglalható össze, hogy arányosan többet fizessenek vissza azok az oligarchák, akik többet vesznek ki a közösből. Ezt a pénzt pedig azokhoz kell eljuttatni, akik a hátukon viszik és két kezükkel építik az országot.

Most, hogy nem az MSZP, hanem a Tisza Párt elnökétől jön a javaslat, nem találkozni a korábbi háborgó reakciókkal. Ennek két tanulsága is van. Egyrészről mindez örvendetes, hiszen ezek szerint elfogadták és megértették javaslatunkat a közgazdászok is. Másrészt, ez azt is jelenti, hogy Magyar Péter olvassa az MSZP Rendszerváltást! programját, mely a hétköznapi emberek mindennapi problémáival foglalkozik. Tavaly megkaptuk, az emberek nem olvasnak pártprogramokat, most mégis úgy tűnik, érdekli az embereket, miről szólnak javaslataink.

„Legyen egyértelmű, Magyar Péter hétről hétre azokkal az ügyekkel foglalkozik, melyekkel mi már évek óta!”

- fogalmazott Komjáthi Imre.