- Jogerősen kilenc év börtönre ítélték Deutsch Tamás apósának gyilkosát

Kilenc év börtönt és kilenc év közügyektől eltiltást kapott jogerősen a Fővárosi Ítélőtáblán B. István, aki 2021 decemberében leszúrta Lazsányi Lászlót, az MTK és a Csepel volt futballistáját egy Nánási úti apartmanházban – írja a 24.hu. A meggyilkolt férfi Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő apósa volt.

B. István 2020 májusától lakott a Deutsch apósa által üzemeltetett vendégház egyik lakásában, de már a beköltözésétől kezdve vita volt köztük a lakáshasználati díjjal kapcsolatban. Mivel a férfi 2021 júniusától egyáltalán nem fizette a havi albérleti díjat, a volt futballista legalább fél tucatszor felszólította a bérlőt, hogy vigye el a holmiját az ingatlanból. Lazsányi László három évvel ezelőtt birtokvédelmi eljárást is kezdeményezett B. Istvánnal szemben, és a két férfi ezt követően kölcsönösen jelentgette fel egymást a rendőrségen. Lazsányi rongálás miatt fordult a hatóságokhoz, mivel albérlője többször is feltörte a lakás bejárati ajtaját, aminek zárját főbérlője lecserélte. A bűncselekmény előtti napon is ez történt, Lazsányi pedig másnap újabb feljelentést tett. B. István a gyilkosság napján, este hat körül ismét megjelent az óbudai lakásnál, és egy vadásztőrrel megint feltörte azt, majd észrevette, hogy elvitték az ágyát és a holmijait. Elmondása szerint ezután bement a rendőrségre, ahol beszámolt a jogsértésről. Kihallgatták, ám mire hazaért, már újra be volt zárva az ajtó, ezért megint feltörte azt. Deutsch apósa észlelte ezt, és telefonon értesítette a rendőröket, majd felment a lakásba, ahol ismét összekapott a bérlőjével.

B. István ekkor állba vágta Lazsányit, majd a nála lévő vadászkéssel hasba, illetve vállon és kézen szúrta. A volt futballistát egy órán át próbálták újraéleszteni, de már nem lehetett megmenteni az életét.

A 24.hu felidézi, B. István vallomásában először beismerte a bűnösségét és jogos védelemre hivatkozott, mondván, hogy ő csak a laptopját és a drága szemüvegét védte. Később viszont már azt állította, hogy dulakodtak, a sértett levitte a földre és lenyomta a fejét, illetve hogy véletlen szúrás okozta az áldozat halálát. Végül pedig gondatlan emberölésre hivatkozott. A férfit nyolc év börtönre ítélték első fokon, azzal, hogy feltételesen sem bocsátható szabadlábra.

A portál tudósítása szerint a szerdai tárgyaláson B. István úgy fogalmazott:

„Minél több idő telik el, annál jobban nyomaszt ez a teher. Nap mint nap visszagondolok arra, hogy mit kellett volna másképp csinálnom. Nem tudom megmagyarázni, hogy jutottam ide és miért maradt a kezemben a kés. És hogy mit csinálhattam volna másképp, hogy ez a véletlen szúrás ne történjen meg a dulakodás során.”

Majd hosszasan ecsetelte, hogy Lazsányi milyen jogsértéseket követett el szerinte vele szemben a kilakoltatási moratórium alatt. Ezt követően pedig arról beszélt, továbbra is fenntartja a hajlandóságát arra, hogy anyagi segítséget nyújtson Lazsányi családjának. „Nem tudom elégszer kérni, hogy bocsássanak meg nekem” – tette hozzá.

A Fővárosi Ítélőtábla Szalai Géza vezette tanácsa végül kilenc év börtönt és kilenc év közügyektől eltiltást szabott ki jogerősen a férfira.

A tanácselnök indoklásában elmondta, a gondnok látta a távozásakor, hogy B. István támadólag lépett fel a sértettel szemben, azaz elvethető a jogos védelemre hivatkozás. Elmondta, hogy a vádlott a gondnok távozása után gyakorlatilag tövig nyomta a vadásztőrt áldozata hasába felfelé, ami egészen a szívburokig hatolt. Tudnia kellett, hogy egy felfelé irányuló hasi szúrás a sértett halálához vezethet, és abban a pillanatban kívánta is az áldozata halálát, egyenes szándékkal követte el az emberölést. Így elvethető a vétlen elkövetés és a gondatlan emberölés, ezért végül emberölés alapesetében mondták ki bűnösnek – magyarázta.

Mivel jogerősen lezárult az ügy, a bíróság megszüntette a férfi bűnügyi felügyeletét. Miután a bíróság nem tartotta indokoltnak, hogy azonnal foganatosítsák a büntetés megkezdését, B. István szabadon távozhatott a bíróságról, és csak a behívó kézhezvétele után kell börtönbe vonulnia.