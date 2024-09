- Épül-szépül az ország: feltöltötték hatvanpusztai Orbán-birtok medencéjét

Orbán Viktor;Mészáros Lőrinc;Hadházy Ákos;Orbán család;Hatvanpuszta;

2024-09-12 12:11:00 CEST

Közzétette friss beszámolóját Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő arról, hogy is állnak mostanában a hatvanpusztai Orbán-birtok építési munkálatai. Az egészségügy és az oktatás állapotával ellentétben itt határozott fejlődés tapasztalható.

Az ellenzéki politikus Facebook-bejegyzése szerint „végre kedvére pancsikolhat” az Orbán család, hiszen feltöltötték vízzel az egyik medencét és az elmélkedő sétány kerti tavát is a hatvanpusztai Pusztaverszáj parkjában. Hadházy Ákos örömmel konstatálta azt is, hogy a szép zöld gyep egyáltalán nem sült ki a nagy szárazságban. – Ezek szerint a miniszterelnök úrnak a Brüsszellel és a meleglobbival folytatott hadakozás közben volt ideje füvet locsolni is, vagy egyszerűen az egész parkba be van építve az öntözőhálózat - töprengett. További előrelépés is van, a képviselő legutóbbi ottjárta óta meglépült például a park csücskében a hatalmas fedett szérű is. Ennek ellenére az öröm nem teljes, mert egyelőre csak az egyik medencében van víz - hívta fel a figyelmet.

Sőt, a látottak alapján még mindig nincsen készen a pusztaverszáji kastély sem. – Ottjártamkor a hatalmas konyhát, éttermet és föld alatti hűtőkamrákat rejtő épületrészen serénykedett rengeteg munkás, a képeken a sok furgon és egy minidaru is kivehető - olvasható Hadházy Ákos elemzésében, aki felháborítónak tartja, hogy öt év alatt sem készült el a nagy mű.

Hát hogy a fenébe akarunk mi olimpiát rendezni, ha még a drága miniszterelnök úr kurva kastélyát sem tudjuk öt év alatt felépíteni?

- tette fel a költői kérdést a politikus, hozzátéve, Mészáros Lőrinc szégyellje magát, ugyanis a felcsúti oligarcha cége a kivitelező.