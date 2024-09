- Jon Bon Jovi megmentett egy nőt az öngyilkosságtól

Nem akárki mentett meg egy öngyilkosságra készülő nőt a Tennessee állambeli Nashville-ben: Jon Bon Jovi sietett a segítségére - derül ki a helyi rendőrség közléséből.

A nő – derül ki a Variety cikkéből – a John Seigenthaler gyalogoshídról akart leugrani, ebben akadályozta meg a 62 éves rocker, aki beszélgetni kezdett vele, és rávette, hogy lemondjon az öngyilkossági szándékáról. Közben más is csatlakozott hozzá, a nőnek segítettékvisszafelé átmásszon a gyaloghíd korlátján. Az erről készült felvétel tanúsága szerint amikor a nő már biztonságban volt, a zenész megölelte, aztán lesétáltak a hídról.

Jon Bon Jovi egyébként együttesével éppen egy klipet forgatott a környéken, ekkor tűnt fel neki, hogy valaki le akar ugrani a hídról.

A nashville-i rendőrség tweetben méltatta Jon Bon Jovi szerepét az öngyilkosság megakadályozásában.

A shout out to @jonbonjovi & his team for helping a woman on the Seigenthaler Ped Bridge Tue night. Bon Jovi helped persuade her to come off the ledge over the Cumberland River to safety. "It takes all of us to help keep each other safe,"--Chief John Drake https://t.co/1YejKJ2WgM