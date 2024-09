- Megint a boszniai szerb elnökkel tárgyalt Orbán Viktor

Orbán Viktor;Havasi Bertalan;Milorad Dodik;

2024-09-12 13:45:00 CEST

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Karmelita kolostorban tárgyalt Milorad Dodikkal, a Bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság elnökével - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Az érdemi tájékoztatás most is nehezére esett Havasi Bertalannak. A megbeszélésen a Nyugat-Balkán uniós integrációjáról volt szó, arról, hogy Magyarország az EU Tanácsának soros elnökeként hogyan tudja előremozdítani a folyamatot - mondta.

Mint ismert, az Orbán-kormány Oroszország érdekei mellett Szerbia érdekeit is előszeretettel képviseli a világpolitikában, ide tartozik a boszniai szerb elnök látványos támogatása is. Milorad Dodik ezért hálája jeléül idén tavasszal ki is tüntette Orbán Viktort egy olyan elismeréssel, amit tavaly Vlagyimir Putyin orosz elnök kapott meg.