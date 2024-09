- Fanyalgók és elvakultak

Egyesült Államok;Philadelphia;Donald Trump;amerikai elnökválasztás;Fox News;Kamala Harris;

2024-09-12 19:45:00 CEST

„Donald Trump kihagyta a kínálkozó lehetőséget, hogy a Biden-Harris kormányzat gazdasági és migrációs politikájának kudarcára koncentráljon, ehelyett lépre ment és elveszett a választások eredményét tagadó teóriák és a házi kedvenceinket megevő migránsokról szóló rémtörténetek sűrűjében. Ezzel szemben Harris jól vette az akadály, hogy elnöki szerepben mutassa magát, Trump viszont nem tudott rámutatni ellenfele által korábban képviselt radikálisan liberális álláspontjaira”, fogalmazott a Reutersnek Marc Short, Mike Pence korábbi republikánus alelnök kabinetfőnöke.

Donald Trump republikánus elnökjelölt a tőle megszokott módon nem gyakorolt önkritikát a vita után „spin room”-nak nevezett sajtószobában adott nyilatkozataiban. A Harris-kampány következő vitára vonatkozó javaslatát sem erő, sokkal inkább a gyengeség jeleként keretezte a konzervatív Fox News műsorvezetője érdeklődésére. A Truth Social nevű közösségi oldalán a néhol kapitális nagybetűket használja adta közre, hogy „ez volt a legjobb vitám VALAHA, különösen azért, mert HÁROM AZ EGY ELLEN zajlott”.

Az üzenete számbeli fölényt taglaló része arra vonatkozott, hogy meggyőződése szerint az ABC News két riportere, David Muir és Linsey Davis elfogultan vezette a keddi tévévitát. Ez abból a szempontból helytálló, hogy a vita során a moderátorok többször végeztek tényellenőrzést Trump állításai hallva, míg Harris irányában nem gyakorolták ezt a szigort. Ugyanakkor az is tény, hogy Trump abszurd állításai egy politikában laikus tévénéző számára is hihetetlennek tűnhettek.

Lara Trump, a volt elnök menye és a Republikánus Párt Országos szervezetének társelnöke is a média elfogultságáról beszélt, valamint egy Fox News által rendezett következő vita lehetőségét is belengette. J.D. Vance republikánus alelnökjelölt azt emelte ki, hogy amerikai utcákon elszabadult erőszak és ellenőrizetlen migráció is annak köszönhető, hogy Harris alelnökként nem látta el a feladatát az elmúlt négy évben.

A liberális CNN csatorna is kíváncsi volt az átlagszavazók reakcióira, így vita lezárultával egy fókuszcsoport megkérdezésével igyekeztek eldönteni, melyik fél nyerte a jelöltek vitáját. A résztvevők Pennsylvania billegő állam „legbillegőbb” megyéjében, Erie Countyban került kiválasztásra az ingadozó szavazók közül. A megye az elmúlt tizenkét évben minden választáson „oldalt váltott”, így érzékletesen mutatja meg a verseny kiélezettségét.

A tizenkét fős csoportból nyolcan Harrist, négyen pedig Trumpot látták meggyőzőbb vitázónak.

Ezzel együtt akadt, aki a Trump adminisztráció alatti gazdasági kiszámíthatóság miatt szavazna a volt elnökre, míg mások Harris megnyerő személyiségét dicsérték.

Tulsi Gabbard korábbi hawaii demokrata képviselő mára Trumpot felkészítő csapat tagja, főnöke helyett volt kénytelen nyomatékosítani a republikánus kampány legfontosabb üzeneteit. Gabbard határozottan állította, hogy Trump elnök végig az amerikai választókat leginkább foglalkoztató kérdésekre fókuszált, ami az utcákon zajló bűnözés, az illegális bevándorlók milliói és a hétköznapi árucikkek drágulása. Kamala Harris azonban véleménye szerint úgy tett, mintha nem lenne köze ezekhez a problémákhoz. Gabbard egy republikánus győzelem esetén helyet kapna majd az elnöki adminisztráció átmenetét irányító csapatban is, így az optimizmusa a saját karrierjének is szól.

Nem minden republikánus politikus volt ennyire derűlátó. A dél-karolinai szenátor, Lindsey Graham a közösségi médiában még a Trump-adminisztráció idején tapasztalt jó közbiztonságot dicsérte, ám a Politiconak már borúlátóbban nyilatkozott az újságírói kérdésekre. „Abban reménykedtem, hogy azt hallom majd tőle, a hivatalom végeztével negyven éve a legbiztonságosabb volt a határunk, a lakáshitelek kamatai 3 százalék alatt voltak, a benzin 1,87 dollár volt, tető alá hoztuk az Ábrahám Egyezményeket, az ország energiafüggetlen volt, ezt mint te csesztétek el", nyilatkozta csalódottan Graham.

A vita során Donald Trump az eredményeit nem tudta koherens és meggyőző üzenetté formálni.

A záróbeszédek alatt úgy tűnt, mintha észbe kapott volna és visszatért a Biden-kormány gazdasági baklövéseinek kritizálásához, de ez idő hiányában már nem tudott jelentős benyomást tenni a vitát követő szavazókra.

A feszült vitát követő napon Donald Trump, Kamala Harris, Joe Biden elnök és Michael Bloomberg egykori New York-i polgármester is megjelent a Lower Manhattanben található Ground Zero emlékműnél tartott megemlékezésen, ahol a 2001. szeptember 11-i terrortámadás 3000 áldozata előtt rótták le tiszteletüket. Az eseményen Trump és Harris a vita hangulatától eltérően már-már szívélyes hangulatban fogott kezet.

Trump később meglátogatott egy helyi tűzoltó kapitányságot is, ahová elkísérte az a Laura Loomer nevű szélsőjobboldali politikai aktivista és provokátor, akinek állítása szerint a Világkereskedelmi Központ elleni támadásra egy kormányzati összeesküvés részeként került sor. Az extrém nézeteket valló Loomer újbóli feltűnése Trump oldalán azért jelzi: MAGA kutyából ritkán lesz demokratikus szalonna.