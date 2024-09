- Az előrejelzések szerint kedden éjszaka kell lezárni a rakpartokat az árvíz miatt

árvíz;időjárás;Duna;csapadék;

2024-09-12 18:07:00 CEST

Kiadós csapadék várható kedd hajnalig, áradni fog a Duna, a Lajta és a Rába is - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán csütörtökön.

Közölték: jelenleg hidegfront húzódik Magyarországtól kissé nyugatabbra. Olaszország északi részei fölött jelenleg is képződik Boris, az a mediterrán ciklon, amely a hét végén és a jövő hét elején a Kárpát-medence felett fog örvényleni. Ennek hatására hétfő estig összességében jelentős mennyiségű csapadékra van kilátás Magyarországon. a csütörtök 0 órától hétfő éjfélig lehulló csapadék mennyisége 50 és 100 milliméter között alakulhat az országban, de a Dunántúl északnyugati felén ennél több is eshet. A szeptemberi sokéves országos átlagos csapadékmennyiség 59 milliméter, így kijelenthető, hogy ebben az öt napban az ország nagy részében le fog esni a havi csapadékmennyiség, északnyugaton akár annak a duplája is.

Az előrejelzés szerint pénteken átvonul az ország felett a ciklon hidegfrontja, délutántól pedig délnyugat felől átmenetileg szűnik a csapadék. Szombaton napközben az ország legnagyobb részén időszakos, gyenge eső eshet, északkeleten lehet ekkor intenzívebb az eső. Szombat estétől kezdve azonban a ciklon középpontja az ország fölé kerül, így szombat estétől érkezik újabb kiadós eső. Vasárnap estig sokfelé ismét 20-30 millimétert meghaladó csapadékra kell számítani, de vasárnap délután már gyengülhet a csapadék intenzitása, sőt egyre több helyen el is áll az eső. Felhívták a figyelmet arra: a csapadékhoz a jelenlegi előrejelzések alapján - pénteken még inkább csak Sopron környékén, majd szombat estétől a Dunántúlon és a Duna mentén már másutt is - viharos, a hétvégén erősen viharos, az óránkénti 90 kilométeres sebességet meghaladó északnyugati szél fog társulni.

A HungaroMet Zrt. egy másik posztban elemezte a Duna vízgyűjtőterületén várható időjárást, és azt írta, rendkívül nagy mennyiségű csapadék várható a Magyarországtól északnyugatra, nyugatra fekvő országok területén, Ausztriában és Csehországban, illetve Szlovákiában a nyugati határok közelében lesznek helyek, ahol az ötnapos csapadékösszeg meg fogja haladni a 250, kisebb körzetekben akár a 350 millimétert is.

A Boris névre keresztelt ciklon hátoldalán beáramló hideg levegő hatására a térségben is jelentősen visszaesik a hőmérséklet, olyannyira, hogy főként az Osztrák Alpokban 1500-2000 méter fölött jelentős, akár bőven 1 métert meghaladó friss hó is hullhat. Hozzátették: a csapadék a térségbeli folyók áradásával fog járni, a magyarországi folyók közül a Duna, a Lajta és a Rába is jelentősen áradni fog a csütörtöktől kezdődően. Az Országos Vízjelző Szolgálat előrejelzései alapján vasárnapra a Lajtán és a Rába jó részén is harmadfokú árvízvédelmi készültség léphet életbe, de a jövő hét elejére ez már a Duna magyarországi szakaszán is így lehet - olvasható a Magyar Távirati Iroda (MTI) összefoglalójában.

Várhatóan kedden éjszaka - szerda hajnalban kell elrendelni az elsőfokú készültséget a Duna budapesti szakaszán. Ez 620 ceniméteres állást jelent, s ekkor kell lezárni a rakpartokat.