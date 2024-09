- A semlegesség hete

hazugságvizsgáló;

2024-09-14 06:00:00 CEST

Azt állította Orbán Viktor (a kötcsei találkozón), hogy „az új gazdaságpolitikának semleges gazdaságpolitikának kell lenni. Ez azt jelenti, hogy ellent kell állni mindenfajta blokkosodásnak, bármelyik blokk mögé történő lecsatlakozásnak, ki kell maradnunk azokból a konfliktusokból, amelyek választásra kényszerítenek bennünket, hogy Kelet vagy Nyugat”.

Ezzel szemben a tény az, hogy már választottunk, és tagjai vagyunk a nyugati blokknak, az Európai Uniónak és a NATO-nak. Semlegesek csak akkor tudnánk lenni, ha ezekből kiszállnánk, csakhogy a Kelet és a Nyugat között a senki földje van. Kiszállunk?

Azt állította továbbá a miniszterelnök (ugyanott, a gazdasági és benne az energiasemlegességről beszélve), hogy „el fogunk érni 2032-re oda, hogy energia szempontjából nagyjából önellátóak leszünk”.

Ezzel szemben a tény az, hogy ez kizárt. Még ha elkészülne is addigra az új paksi atomerőmű, akkor is legfeljebb elektromos energiából termelnénk elegendőt, de ez sem jelentene önellátást, hiszen orosz fűtőanyagra, illetve az elhasznált fűtőelemek oroszországi elhelyezése lesz szükség. Ráadásul a rohamosan növekvő áramfogyasztáshoz (lásd: akkugyárak) még kelleni fog földgáz is, ehhez pedig a gáz döntően Oroszországból érkezik. Hogy lesz az orosz fából semleges magyar vaskarika?

Azt is állította Orbán (a Kossuth rádióban), hogy „az egyik legfontosabb mutató a gazdasági növekedésünk, ami meghaladja az Európai Unió átlagát”.

Ezzel szemben a tény az, hogy év per év alapon ugyan meghaladja, de a legfrissebb adat szerint az előző negyedévhez képest nálunk 0,2%-kal csökkent a gazdaság teljesítménye, miközben az uniós GDP 0,3%-kal nőtt. Nyilván nem figyeltek Orbán Viktorra és kanyarban előztek.

Azt állította ezen kívül a kormányfő (ugyanott), hogy „akárhogy is nézzük, 4 százalék körüli fogyasztás van, tehát az emberek többet költenek”.

Ezzel szemben a tény az, hogy akárhogy nézzük is, a fogyasztás nem 4, hanem legfeljebb 2-2,5 %-kal nőtt az idén. Ellenben rózsaszín szemüveg leszállított áron kapható!

Azt állította Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Facebook oldalán kommentálva a bosnyák fociultrák Palesztinát éltető provokatív felvonulását a budapesti zsidónegyedben), hogy „ha nem ez a Kormány (sic!) lenne Magyarországon, akkor a migránsok mindennap ugyanezt csinálnák az Önök házai előtt. De amíg mi itt vagyunk, addig garantáljuk, hogy ez ne így legyen. Idehaza minden zsidó honfitársunk biztonságban érezheti magát.”

Ezzel szemben a tény az, hogy most is ez a nagybetűs Kormány van hatalmon, és mégis megtörténhetett ilyesmi Budapesten, ráadásul nem migránsok, hanem egy európai ország őshonos polgárai, szélsőséges bosnyák muzulmánok csinálták. Vagyis nem kell ahhoz migránsnak lenni, hogy valaki európaiként (bosnyákként, albánként, törökként) muzulmán, palesztinbarát és akár szélsőséges legyen. Ahhoz viszont talán kellett ez a (kisbetűs) kormány, hogy a jól ismert ultrákat bevezessék a zsidónegyedbe egy kis fenyegető demonstrációra. Netán városnéző útvonaltérképet is adtak nekik ezen a kerülő úton a stadion felé?

–

A cikkben megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik szerkesztőségünk álláspontját. Lapunk fenntartja magának a jogot a beérkező írások szerkesztésére, rövidítésére.