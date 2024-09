- Soproni Tamás: Ez már siker! – Vasárnap estig szavazhatnak a terézvárosiak az Airbnb betiltásáról

szavazás;Terézváros;Airbnb;Soproni Tamás;

2024-09-14 11:18:00 CEST

A főváros VI. kerületének lakói vasárnap estig szavazhatnak arról, betiltsák-e Terézvárosban a „társasházi lakások kiadását Airbnb-típusú szálláshelyként”, vagy sem. A helybéliek minderről ügydöntő szavazás formájában dönthetnek, amely idehaza újszerű formája a közvetlen demokrácia megteremtésének.

Az „ügydöntő szavazás” elnevezés nem véletlen: a procedúra több tekintetben is különbözik a hagyományos, törvényben szabályozott helyi népszavazástól. Jelen esetben nem volt szükség önkormányzati képviselők támogatására, sem aláírások gyűjtésére, a szavazást Soproni Tamás momentumos polgármester kezdeményezte. A kerületiek nem választókörökben, hanem kihelyezett standokon vagy online módon voksolhatnak. A szavazást nem egyetlen napon, hanem két héten keresztül rendezik, azon a felnőtt állampolgárokon kívül a 16 és 18 év közöttiek is részt vehetnek. Érvényességi és eredményességi küszöb nincs. A kormány által meghirdetett „nemzeti konzultációk” manipulatív álkérdésekkel a fideszes propagandát szolgálják, a VI. kerületi szavazás ugyanakkor különbözik a Karácsony Gergely-féle „budapesti lakógyűlésektől” is. Utóbbiakon olyan témák is előkerültek, amelyekben a fővárosnak nincs döntési kompetenciája. A terézvárosi szavazáson ellenben a lakosság egy olyan konkrét ügyben dönt, amely az önkormányzat hatáskörébe tartozik.

Soproni Tamás lapunknak elmondta, hogy alapvetően Svájcot tekintették példának, ahol gyakran és sokféle kérdésről tartanak népszavazásokat. A cél az, hogy a terézvárosiak minél inkább részesei legyenek a döntéshozatalnak. A részvételi korhatárt azért szállították le 16 évre, mert – idézzük a polgármestert –, „ha komolyan gondoljuk, hogy a fiatalokat be kell vonni a közéletbe, akkor ezt érdemes a helyi ügyekkel kezdeni”. Az önkormányzat nem foglalt állást a szavazásra kiírt kérdésben: az összes kerületi háztartásba eljuttatott tájékoztató füzet pró és kontra felsorolta az érveket az Airbnb betiltása, illetve további engedélyezése mellett. Az eltérő álláspontok ütköztetésére nyilvános fórumot is szerveztek.

Korábbi helyszíni riportunkból kiderült: a tiltásra szavazók között bizonyosan vannak olyanok, akik más szabályok esetén nem feltétlenül lennének elutasítók, az engedélyezést pártolók között pedig olyanok, akik véletlenül sem azt szeretnék üzenni, hogy minden úgy jó, ahogyan van. Eredetileg az önkormányzat is próbált új szabályokat bevezetni. Rendeletet fogadott el, ebben egyebek között előírta volna, hogy a szállásadó tegyen ki a szálláshely bejáratánál egy telefonszámot, amit a lakók probléma esetén éjjel-nappal hívhatnak. A kormányhivatal azonban jogsértőnek minősítette a változtatásokat, és visszadobta a rendeletet. A kérdés ezért egyszerűsödött le a „tiltás vagy engedélyezés” választásra. Az önkormányzatnak ugyanis nincs eszköze arra, hogy a köztes megoldást, azaz a 90, 120 vagy 180 napos korlátozás betartását ellenőrizze. (Az önkormányzatnak törvényi lehetősége van akár 0 napban is meghatározni a magánszálláshelyek működési idejét.)

A Népszavának adott tájékoztatás szerint csütörtök éjfélig a terézvárosiak 15,3 százaléka adta le szavazatát. Előzőleg Soproni Tamás 10-20 százalékos részvételi aránnyal kalkulált. Így a polgármester – bár az eredmény csak vasárnap éjfél után lesz ismert – egyértelműen sikeresnek tartja a kezdeményezést. Úgy tervezi, hogy a jövőben hasonló ügydöntő szavazásokat rendeznek majd a kerületben.

Ha a „nem” győz, akkor minden marad a régiben. Amennyiben többségbe kerülnek az Airbnb betiltása melletti szavazatok, akkor az erről szóló rendelet türelmi idővel, 2026. január elsejével léphet életbe. A polgármester reméli, hogy – ilyen vagy olyan irányban – markáns különbség lesz a két tábor között. A tiltó rendeletet azonban akkor is a testület elé terjeszti, ha ez az álláspont csupán egyetlen szavazattal nyer a másikkal szemben. Soproni Tamás szerint a döntetlenhez közeli eredménynek is világos üzenete lenne: arra hívná fel a kormány figyelmét, hogy sokan elégedetlenek az Airbnb-szerű szállásokra vonatkozó törvényi szabályokkal.