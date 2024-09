- Facebook- és Instagram-oldalt indított Schadl György, már körvonalazódik benne egy üzenet

influenszer;Schadl György;

2024-09-14 08:13:00 CEST

Mind a Facebookon, mind az Instagramon megjelent a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) korrupcióval vádolt korábbi elnöke, aki ígérete szerint sok érdekes tartalmat tervez megosztani követőivel - derül ki a Blikk cikkéből.

Schadl György a lap megkeresésére azt mondta, az elhatározás saját ötlete, és abból fakad, hogy bár ő nem tartja magát közszereplőnek mégis lefotóztak, címlapokon írtak róla (Érvelése annyiból sántít, hogy a vád tárgyává tett bűncselekményeket közszereplői minőségében, egy közhivatal élén követte el, így a bíróság folyosóján le lehet fotózni, amit neki tűrnie kell - a szerk.)

Éppen ezért Schadl György úgy látja, ha már úgy került a köztudatba, hogy ez nem állt szándékában, akkor élére áll ennek a dolognak, s legyen lehetősége elmondani saját véleményét. Van számos olyan dolog, akár ezzel a bírósági eljárással és büntetőüggyel, vagy mindezek egész hátterével kapcsolatban, amelyről érthetően, finoman szeretném az álláspontomat kifejteni - fűzte hozzá.

A tartalomról szólva elmondta, ugyanazokban a témakörökben posztol, mint más a családtól a főzésen át a kertészkedésig. – Ám én ezt kiegészíteném azzal, hogy finom utalásokat tennék az ügyemmel kapcsolatosan. Elárulhatom, már most is körvonalazódik bennem egy olyan üzenet, amelyen azután el lehet gondolkodniuk a kívülállóknak, a követőknek, az olvasóknak - fűzte hozzá. Kitért arra is, hogy az oldalt maga fogja kezelni, hetente egyszer, de akár naponta is megoszt tartalmakat, és hiszi, sokak merőben új véleményt alkotnak a személyéről. Emellett igyekszik megismerni az olvasók nézeteit, a kommentekre a lehetőség szerint maga igyekszik válaszolni.

Schadl György, a Magyar Bírói Végrehajtói Kar (MBVK) volt elnöke a rendszerváltás utáni Magyarország legnagyobb ismert korrupciós ügyének a főszereplője, akit az ügyészség azzal vádol, hogy Völner Pállal, az Igazságügyi Minisztérium volt államtitkárával összejátszva a jól fizető végrehajtói posztokra a saját embereit neveztette ki, ők pedig aztán ezért neki adták az irodájuk profitjának egy részét. Ügyészségi gyanú szerint Schadl György 924 millió forint illegális jövedelemre tehetett szert így, Völner Pál havi 2-5 milliós apanázst, összesen 83 millió forintot kapott tőle. Az ügyészség Schadl Györgyre 10, míg Völner Pálra 8 év börtönbüntetést kért.