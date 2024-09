- Szandit másodjára is felfedezték

rock;Szandi;

2024-09-15 13:23:00 CEST

Azok számára, akik az elmúlt években Szandi karrierjét csupán felületesen követték, elsőre meglepő lehet ez a zenei stílusváltás, azonban olyan erővel szippantja be a rockzenét szerető nézőközönséget a zenekar produkciója, hogy egy pillanat alatt a koncertteremben érezhetjük magunkat. A rock világslágerekből álló egyvelegben részleteket hallhatunk a Rainbow-tól a Whitesnake-en és Joan Jetten át Bon Joviig.

Persze aki látta már Szandit a Sztárban sztár műsorában AC/DC-t énekelni, annak nem akkora meglepetés, hogy a popsztár mennyire otthon van a rockzenében. Alapi István is akkor figyelt fel Szandi érces hangjára, amikor Pataky Attilaként énekelte a Gyere őrült című EDDA slágert a műsorban.

Később közösen készítettek pár feldolgozást, amelyekkel kapcsolatban olyan pozitív visszajelzések érkeztek a közönségtől, hogy felvetődött az ötlet egy állandó formáció létrehozására is. Ekkor csatlakozott a Szandi, Alapi, Bogdán hármashoz az Alapi Power Bandből is ismerős Takács „Kanóc” Roland basszusgitáron és Pompor „Samu” László billentyűs hangszereken, valamint Wirth Zoltán dobos.

Szandi elmondása szerint most érett meg a hangja a rockzenére, koncertjein is az új stílusához alakította régi dalait, ahogy elmesélte, „a Nyugi doki mára egy jó kis Tina Turner-es rockdal lett”. Az énekesnő azt is hozzátette: ahogy a saját koncertprogramja és az EDDA turnéja engedi, jövőben szeretné minél több helyen élőben is megmutatni a rockos oldalát.

Nagyon pozitív a klip fogadtatása, jól működnek a különböző energiák, a klipben látható hangulatot, lendületet szeretnénk színpadra vinni – ezt már Alapi István tette hozzá. A gitárlegenda szerint Szandi rendkívüli energiákkal rendelkezik, kimondottan jól áll neki a rock.