- Nem érti a Fidesz a fiatalokat, el is tűnnek Orbán Viktor pártjából

2024-09-16 05:55:00 CEST

- A mobilok betiltása az oktatási intézményekben kifejezetten negatívan befolyásolhatja a Fidesz népszerűségét a fiatalok körében. Ez egy olyan típusú intézkedés, ami a fiatalok életterébe tolakszik, és nem egy olyan absztrakt kérdés, mint az oktatás alapvető helyzete. Egy olyan ügy, ami a mindennapjaikat befolyásolja, és amit racionális lázadás követhet – a többi között erről beszélt lapunknak Oross Dániel, az Aktív Fiatalok Magyarországon kutatócsoport ifjúságpolitikai kutatója. Szerinte mindez villanásszerűen aktivizálja a fiatalokat egy olyan térben, ahol normális esetben nem foglalkoznak a politikával, ráadásul teljesen szembe megy a digitalizációval. Azt akarják elérni, hogy lépjenek ki ebből, de miért is tennék, ha azt látják, hogy mindenki ebben él – tette fel a kérdést.

Mint fogalmazott, az iskolákban uralkodó „börtönhangulat” ezzel ismét szintet lépett. – Végső soron mindez le tud csapódni egy választás során, hiszen egy szavazásnál az elsődleges kérdés, hogy elégedettek-e az aktuális kormánnyal. „Úgy vélem a 2026-os választáson (bár sok múlik a kampányon) alapvetően a generációk versenyét láthatjuk majd, a Tisza Párt például várhatóan több fiatalt vonultat majd fel, igaz, Magyar Péter is határeset lesz az akkori 45 évével. A Fidesznél jelenlegi tudásom szerint ez nem fog megtörténni” – tette hozzá.

A 2022-es népszámlálás adataiból kiindulva a 2026-os választáson nagyságrendileg 390-400 ezer fiatal válik első választóvá – derül ki lapunk számításából. Emellett a KSH adatai szerint például tavaly 127 ezer ember halt meg, melynek nagyobb része az idősebb korosztályból kerül ki. Vagyis a választópolgárok természetes módon cserélődnek, ám mivel a Fidesz támogatottsága minden mérés szerint a fiatalok között alacsonyabb az átlagnál, ez hosszú távon hátrányt is jelenthet a párt számára.

A legutóbbi, korcsoportokat is mérő Medián-eredmények szerint (amit még az EP választás előtt vettek fel) a Fidesznek a 18-29-es korosztályban mindössze 7 százalék a támogatottsága, és a 30-39 évesek közt is csak 12 százalék, míg a 65 felettiek esetén már 34.

Ezek alapján nem véletlen, hogy Orbán Viktor tusványosi beszédében felhívást intézett a fiatalokhoz: „Nemzeti érzelmű, bátor, fiatal harcosok kerestetnek!” – fogalmazott a miniszterelnök. Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója pedig szeptember 10-én tett közzé egy videót, ahol a fiatalokról szóló kérdésekre válaszol Kötcsén. Eszerint személyes feladatának is tekinti, hogy a párt megszólítsa a fiatalokat, sőt Menczer azon is gondolkodik, hogy podcastot indít, ahol fiatalokkal fog beszélgetni. Abban ugyanakkor nem volt biztos, hogy a párt tényleg népszerűtlen ebben a korosztályban, mint mondta, „nem tudom, hogy reprezentatív adatok alapján így van-e”.

A Fidesz és a fiatalok kapcsolatának hanyatlása mögött több ok áll. Oross Dániel szerint például az sem tesz jót a párt népszerűségének, hogy az évek alatt a Fidesz eggyé vált a kormánnyal, illetve Orbán Viktor személyével.

– Nincs elválasztva a kormány és a párt, és ha megfigyeljük, egyetlen fiatal sincs az elnökségi tagok, illetve a kormány tagjai közt sem, akik közvetíthetnék az ifjúság ötleteit – fogalmazott. Ráadásul a párt tragédiája a fiatalok szempontjából, hogy a Fidesz összefonódott Orbán Viktor nevével. Nincsenek az utánpótlásra vonatkozó narratívák, Gulyás Gergelyre vagy akár Menczer Tamásra nem mondják a fiatalok, hogy na ő egy „frankó csávó”, és ők sem a fiatalok nyelvén beszélnek, nem olyan ügyeket emelnek be az üzeneteik közé. - Régebben voltak olyan, fiatalokhoz köthető szervezetek, arcok, akikkel legalább kommunikált a kormány, ilyen volt például a Hallgatói Önkormányzat, de ezek a kommunikációs csatornák, egyeztetések megszűntek. Létezik például Nemzeti Ifjúsági Tanács, ám velük sincs látható, a nyilvánosság felé közvetített konzultáció. A politika pedig mindig arcokhoz kötődik, de ha nincsenek arcok, a miniszterelnök tusványosi kiáltványa egy láthatatlan fiatal közönségnek szólt – véli Oross Dániel, aki szerint ebből arra lehet következtetni, hogy nem érti a Fidesz a fiatalokat, illetve felvetődik, hogy a központi irányítás során nem gondolnak rájuk.

– Azt látjuk – folytatja az ifjúsági szakértő -, hogy felülről akarják megmondani, hogy a fiataloknak mit kéne csinálniuk. Ez egy szocializmustól örökölt mantra, gondoljunk csak a '71-ben hozott ifjúsági törvényre, ami a fiatalok szervezését tűzte ki célul.

Ez a központosítás, felülről irányítás egy mai fiatalból ellenállást vált ki. Az újabb generációk nem így működnek. Azt nem veszik figyelembe a kormánypártnál, hogy noha a politikában ilyen maradt a viszonyrendszer, de a társadalom megy tovább, a kettő közti űr pedig egyre nagyobbá válik – fogalmazott lapunknak a szakértő.

Noha a TikTok egy fiataloknak szóló platform, és ezen a felületen előszeretettel kommunikálnak a fideszesek, de valójában Oross Dániel szerint csak arról van szó, hogy a kormány platformot váltott, de tartalmat nem. Utóbbit pedig már a Facebookon sem értették sokan, mert távol áll a többség világfelfogásától. A szakértő szerint ez igaz a Megafonra is, hiába a fiatalok megszólítása a cél, az üzenet ott is ugyanaz. Pozitív példaként említi Karácsony Gergelyt, akit a fiatalok „apunak” szólítanak, vagy a Tisza Párt elnökét, Magyar Pétert. A két politikus egyfelől ráérzett arra, hogy a fiatalokat ügyek mentén lehet megszólítani, másfelől olyan életképeket tesznek közzé, amelye fiatalosak.

– Karácsonyt láttuk már például koncerten, miközben Orbán inkább jópofáskodik a TikTokon – mond példát Oross Dániel, aki hozzátette, hogy az év eleji kegyelmi botránynak is erős hatása volt az ifjúságra. – Azt is érzékelték, hogy nem éri meg belépni a politikai térbe, mert a csúcspozícióban lévő fiatalabb politikusokat is egy mozdulattal „veszik le” a tábláról, ha szükséges. Arról nem is beszélve, hogy az újabb generációknak a nemek közti egyenlőség már nem egy olyan megosztó kérdés, mint az idősebbeknek. Tehát Novák Katalin és Varga Judit ledarálása nekik egy erősen negatív üzenet volt – mondta a szakértő.

Mindezek mellett úgy tűnik, jó ideje nem született olyan érdemi intézkedés, ami kimondottan a fiataloknak kedvezne, hiszen az ingyenes jogosítvány is inkább a szülők pénztárcáját kímélte. Itt ráadásul csak a KRESZ és az egészségügyi oktatás esetében ígérték azt, hogy a középiskolásoknak ingyenes lesz, a jóval költségesebb gyakorlati rész egyelőre csak kísérleti programban indul, és a többség számára nem elérhető.