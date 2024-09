- Paks bukott fideszes polgármestere 63 milliós végkielégítést adott a főjegyzőnek, már a párttársai is besokalltak

végkielégítés;Paks;Szabó Péter;

2024-09-15 17:00:00 CEST

Paks két fideszes alpolgármestere kezdeményezte Szabó Péter polgármester kizárását a kormánypártból, miután a bukott városvezető egyeztetés nélkül 36 havi illetményt, összesen 63 millió forint végkielégítést ítélt meg Blazsek Balázsnak, a város főjegyzőjének - írja a Magyar Hang.

A leváltott polgármester a csütörtöki rendkívüli testületi ülésen tett közérdekű bejelentést arról, hogy közös megegyezéssel felmondott a város címzetes főjegyzője, Blazsek Balázs, aki 2025. február 25-ig látta volna el jegyzői feladatait. A Telepaks szerint Szabó Péter kifejtette, hogy elfogadta Blazsek felmondását, s abban állapodtak meg, hogy Blazsek Balázs 36 havi illetményben részesül. A bukott polgármester a botrányos végkielégítést azzal indokolta, hogy a főjegyző 1991. január 1. óta látja el feladatait Pakson, tehát több, mint 33 éve, hasonlóra pedig nincs, vagy nagyon kevés példa van az országban.

A Fideszt leváltó Paksi Deák Ferenc Egyesület önkormányzati képviselője, Barnabás István az ülésen elmondta, fontos lenne egyéb adatokat is tudni az ügyben, ugyanis közérdekű adatokról van szó. Megjegyezte, hogy

Blazsek Balázs havi 97 ezer forint költségtérítést is kap, illetve szolgálati autót, amelybe tavaly 2,7 millió forintért tankoltak. Szabó Péter erre úgy reagált, hogy minden törvényesen zajlott, sőt, kijelentette, hogy erkölcsi tekintetben is a legmegfelelőbben járt el, amikor a főjegyző jutalmáról döntött.

„A mai rendkívüli képviselő-testületi ülésen Szabó Péter polgármester közérdekű bejelentést tett. Megtudhattuk tőle, hogy dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyzőt közös megegyezéssel felmentette a munkavégzés alól, de 2025 február 28-ig állományban marad. Címzetes főjegyző úr addig kapja 1 millió 750 ezer forintos havi illetményét is. Megtudhattuk még azt is, hogy címzetes főjegyző úr érdemeire való tekintettel 36 havi illetményének megfelelő jutalmat is kapott tőle ez alkalomból. Ha kiszámoljuk, akkor ez 63 millió forint. A tisztánlátáshoz még az is hozzátartozik, hogy az elmúlt napokban megtudtuk, hogy főjegyző úr havi illetményén kívül a szokásjog alapján havi költségtérítésben is részesült és gyakorlatilag korlátlanul használhatta hivatali gépjárművét, ami egy viszonylag új Skoda SuperB személygépkocsi. A nyilvántartások szerint ebbe az autóba 2023-ban 2 754 500 forint értékű üzemanyagot tankoltak a hivatal számlájára” - tájékoztatott a város irányítását októbertől átvevő ellenzéki egyesület az ülésről a Facebookon.

Meglepetésre Szabó Péter döntése még a paksi Fidesznél is kivágta a biztosítékot. A két fideszes alpolgármester, Leber Ferenc és Szántó Zoltán közleményt adott ki, melyben jelezték, hogy a címzetes főjegyző szakmai és közéleti pályafutását nem vitatják, de sem a jutalom mértékét, sem a jogviszony megszüntetésének időpontját nem tartják elfogadhatónak. „Az elmúlt hetekben Paks város gazdálkodása rendkívüli mértékű kihívással szembesült, amelynek ismeretében különösen visszatetsző bármely vezető számára három évnyi bér egyösszegű kifizetése. Bár polgármester úr, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója rendelkezik hatáskörrel a jegyzői javadalmazás és jogviszony tekintetében, de az összeg nagysága, valamint az a tény, hogy a döntés hatása túlnyúlik a jelenlegi önkormányzati cikluson, megkövetelte volna a képviselőkkel történő egyeztetést, amelyet elmulasztott” – írták, egyértelművé téve, hogy ők is csak az ülésen tudták meg a megállapodás tartalmát. Ezért közölték: kezdeményezik a leköszönő polgármester kizárását a pártból.

„A Fidesz paksi képviselőiként Szabó Péter polgármester úr döntését elfogadhatatlannak tartjuk, miután az szembe megy a Fidesz önkormányzati politikájával. Ilyen súlyos döntést a képviselő-testülettel és a frakció tagjaival történt egyeztetés nélkül hozott meg, amely a Fidesz képviselőit is súlyosan terheli. Ezzel nem tudunk azonosulni, elfogadhatatlannak tartjuk, ezért kezdeményezzük a pártból történő azonnali kizárását” – írták.

Egyébként nemrég Szabó Péter polgármester volt az is, akit miután megkérdeztek, mi a véleménye arról, hogy az elveszített választás után az Orbán-kormány elvonja a Paksi Atomerőmű teljes iparűzési adóját, kijelentette, hogy egyetért a döntéssel.