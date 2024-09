- Katonákat vezényeltek ki az árvíz elleni védekezésre, Orbán Viktor is ellenőrizte a felkészülést

árvíz;Orbán Viktor;Navracsics Tibor;Nagy István;Tuzson Bence;

2024-09-15 18:21:00 CEST

Orbán Viktor miniszterelnök a Római-parton ellenőrizte az esőzések miatt szükségessé vált árvízvédelmi felkészülést. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter pedig több vármegye kérésre katonák vezénylt ki az árvízvédelmi munkálatokra

A tárcavezető azt írta, hogy az MH Klapka György 1. Páncélosdandár, a Területvédelmi Erők, a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár, az MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred egységei már úton vannak a helyszínek felé.

Pintér Sándor a 2013-ashoz hasonló árvizet vár a Dunán és a Lajtán

A Belügyminisztérium megfelelő módon szervezi a védekezést a Dunán és a Lajtán – jelentette ki Pintér Sándor belügyminiszter vasárnap Győrben, a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházban tartott sajtótájékoztatón. A tárcavezető emlékeztetett, hogy az előrejelzések szerint a 2013-as árvízhez hasonló, vagy azt meghaladó magasságot ér majd el a Duna és a Lajta vízszintje, így a két folyón kiemelt védekezésre van szükség. Az Orbán-kormány a Belügyminisztériumot (BM) hatalmazta fel, hogy szervezze meg az árvízi védekezést – mondta, hozzátéve, meg fogják akadályozni, hogy a víz áttörje a Duna és a Lajta a gátjait. A védekezés részeként már az előző héten elkezdte a munkát az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az Országos Vízügyi Főigazgatóság.

Mindehhez Gyopáros Alpár, modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Csorna országgyűlési képviselője annyit fűzött hozzá, hogy a jelenlegi előrejelzések szerint a Rábán és a Marcalon nem lesz árvízvédelmi veszélyhelyzet, de ha be kell avatkozni, akkor megyünk - közölte Facebook oldalára feltöltött videójában vasárnap a .

Felkészülten várunk

A felkészüléssel kapcsolatos kormányzati munka több minisztériumra is kiterjed, vagy legalábbis, több közleményt is kiadtak ezzel kapcsolatban. A Navracsics Tibor vezette Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) vasárnap az MTI-vel azt közölte, felkészülten várják az Ausztriából érkező, aggasztó méretű árhullámot a védelmi bizottságok Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében, illetve a fővárosban. Kiemelték, a védekezés koordinálásáért felelős testületek 0-24 órában követik nyomon a helyzetet, hogy szükség esetén a további döntéseket azonnal meg tudják hozni. Ha a helyzet megköveteli, a főispánok által vezetett védelmi bizottságok élőerős segítséget is toboroznak.

Az árvízi védekezéssel kapcsolatos feladatokat szakmailag az Országos Vízügyi Főigazgatóság irányítja, a védekezési munkálatok mindenhol időben megkezdődtek. Ehhez a munkához minden érintett szakaszon a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adja a védekezés támogató logisztikáját, a vármegyei védelmi bizottságok pedig a különböző vármegyei szervek munkáját koordinálják és szakmai kezdeményezésre döntenek a lakosság védelme érdekében szükséges intézkedésekről - írják a közleményben. Hangsúlyozták, az első és másodfokú védekezés egyes feladatainak elvégzésében a jogszabályok a települési polgármesterek feladatait is megszabják.

Budapesten a védekezés szakmai feladatait a főpolgármester vezetésével a Fővárosi Csatornázási Művek irányítja, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság bevonásával. Amennyiben a védekezéshez további eszköz vagy munkaerő szükséges, azt az érintett szervek jelzik a Budapest Főváros Védelmi Bizottságát vezető főispánnak - tájékoztatott a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium.

Nagy István: Az eredményes védekezés feltétele a fegyelmezett munka és a jó szervezettség

Nagy István agrárminiszter a Facebookon azt posztolta: „Jön az ár, de mi készen állunk; az eredményes védekezés feltétele a fegyelmezett munka és a jó szervezettség.” A feltöltött videóban Nagy István elmondta: minden idők legnagyobb árvize fenyegeti Mosonmagyaróvárt és a Szigetköz térségét. A Duna és a Lajta vízgyűjtő területein rendkívüli módon megnőtt a lehullott csapadék, ami rohamosan közeledik, ezért a vízügyi szakemberek és katasztrófavédelmi munkatársak munkájára most megfeszítetten szükség van. A miniszter kiemelte: csúcsközeli állapotok, a 2002-es árvízszintek várhatóak. Szerdára tetőzni fog a Lajta, addigra két szükségtározót mindenképpen meg kell nyitni Mosonmagyaróvár védelme érdekében. A Malom-ági Lajta már le is van zárva, hogy a város belsejét meg tudják védeni - jelezte.

A Dunára is rekord mennyiségű víz érkezése várható, a szakemberek azt kérik, hogy legyünk készenlétben - mondta. Hozzátette, amikor az önkéntesekre szükség lesz, akkor megadják a helyszínt, megadják a lehetőséget mindenkinek ahhoz, hogy kivegye részt a védekezésből. Nagy István hangsúlyozta, most a vízügyi szakemberek és a honvédség egységei jönnek segíteni, ők fogják elvégezni szakszerűen a megelőző, védekező munkálatokat.

Az eredményes védekezés feltétele a jó szervezettség és a fegyelmezettség. Hallgassunk a vízügyi szakemberek és a katasztrófavédelmi munkatársak irányítására, csak közösen lehetünk sikeresek és eredményesek - fogalmazott a miniszter.

Tuzson Bence: Zajlik a munka

Tuzson Bence igazságügyi miniszter a Facebookon úgy fogalmazott: folyamatosan zajlik a munka annak érdekében, hogy megvédjük a jelenleg veszélyeztetett területen élőket az árvíztől. Tuzson Bence, aki Dunakeszi országgyűlési képviselője is, azt írta, hogy egyeztetett Dióssi Csabával, Dunakeszi, valamint Kammerer Zoltánnal, Göd polgármesterével a feladatokról. Közölte, „mindenkire vigyázunk”. Hangsúlyozta, hogy az összehangolt, operatív munka a vízügyi szakemberek közreműködésével megkezdődött.