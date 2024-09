- Geert Wilders hosszú árnyékot vet Hollandiára, az egyik koalíciós párt elnöke már sírt és sikoltozott

szélsőjobb;Geert Wilders;Hollandia;Szabadságpárt;holland kormány;

2024-09-17 15:57:00 CEST

A holland kormány azt javasolja, hogy a parlament előzetes beleegyezése nélkül hirdessenek ki két éven át tartó „menekültügyi válsághelyzetet”. Ez az intézkedés rendkívüli döntések meghozatalát tenné lehetővé. A kormány, amelynek vezető ereje a Geert Wilders által fémjelzett jobboldali populista Szabadságpárt (PVV), azt állítja, meg akarja akadályozni a Hollandiába érkező, menedékjogot kérő menekültek beáramlását. A héten folyamán a kormány hivatalosan kérni fogja Brüsszeltől a hollandok kilépését a közös migrációs politikából. Emellett támogatja a határellenőrzés megerősítését. – A legszigorúbb menekültügyi politikánk lesz, ami valaha is létezett – büszkélkedett Marjolein Faber, Menekültügyi és migrációs miniszter, Wilders párttársa az X közösségi hálózatán. A terv az új miniszterelnök, Dick Schoof által pénteken bemutatott kormányprogram egyik legfontosabb eleme. Schoof, aki az Általános Hírszerzési és Biztonsági Szolgálat (AIVD) korábbi igazgatója volt, ugyan nem tagja egyetlen pártnak sem, de a hágai kabinet programját alapjaiban határozza meg a kabinet legnagyobb pártja, a PVV.

Geert Wilders Szabadságpártja mellett a kormányzó kvartett az előző kormányokat domináló Demokrácia és Szabadság Néppártjából (VVD), az Új Társadalmi Szerződésből (NSC) és a Parasztpolgári mozgalomból (BBB) áll. A koalíció a 2023. novemberi választások után jött létre, és abban konszenzus alakult ki a pártok között, hogy jobban meg kell szűrni a menekültek beáramlását és keményebben kell elbírálni a a menedékkérelmeket. A „menekültügyi válság” kihirdetésével Faber miniszter aktiválhatja az úgynevezett sürgősségi törvényt. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy intézkedéseket hozhat a képviselőház és a szenátus jóváhagyása nélkül. Faber azért akarja ezt a már-már teljhatalmat, mert a parlament lelassíthatja ezen rendelkezések átültetését a gyakorlatba.

Az ellenzéki pártok — kivált a környezetvédő-szociáldemokrata szövetség, a GL - PvdA – szerint ez az eljárás túllép a jogállamiság határain. "Egy rendeleti úton történő döntéshozatal és az, hogy a parlament csak utólag ítélkezhet, nem elfogadható" - mondta a magyarországi születésű politikus, Piri Kati. „A rendelkezésünkre álló pénzügyi források alapján kell dönteni a prioritásokról. Együtt kívánunk működni a társadalmi szereplőkkel, és a lehető leghamarabb el kívánjuk kezdeni az egyeztetést" – fejtette ki ezzel kapcsolatban Schoof.

A kormány korlátozni akarja a menedékkérő családok egyesítésének lehetőségeit. Lehetőség lesz azoknak a menedékkérőknek a kitoloncolására, akik nem jelennek meg hivatalos idézésen. Továbbá

azok, akik nem rendelkeznek tartózkodási engedéllyel, „szükség esetén” erőszakkal is deportálhatóak lesznek.

Ami különösen érzékenyen érinti az országba beengedett külföldieket, hogy a menedékkérők öt év után már nem kapnak automatikusan — amint azt a mostani gyakorlat előírja — határozatlan idejű engedélyt a további Hollandiában való tartózkodása. Vagyis ezt követően hazaküldhetik a menekültet, amennyiben a holland hatóságok úgy ítélik meg, hogy a származási ország már biztonságosnak tekinthető. Faber mindemellett javasolja azon törvény hatályon kívül helyezését, amely lehetővé teszi a menedékkérők önkormányzatok közötti elosztását. Ez egy nagyon ellentmondásos kérdés, mert a miniszter a kis helyi befogadóközpontok helyett azt akarja megvizsgálni, lehetséges-e az eddigieknél nagyobb menekültközpontokat nyitni. A tárcavezető szerint ez a megoldás költséghatékonyabb lenne.

Geert Wilders az X közösségi hálón ünnepelte a bejelentést. Mint fogalmazott, "új szelek fújnak Hollandiában: „2,5 millió ember szavazott a PVV-re, és mi megvalósítjuk mindezeket", hangoztatta.

Hátrébb lép a belpolitika volt csillaga

Bejelentette részleges nyugdíjba vonulását Pieter Omtzigt, aki két éve robbant be a holland belpolitikába és egyfajta politikai üstökösnek tartották. „A következő hetekben teszek egy lépést hátra” – közölte az NSC elnöke az X platformon. Az elmúlt év rendkívül intenzív volt, ezért egészségügyi okokból inkább a jövőben a háttérben dolgozik majd és kerüli a reflektorfényt. A bejelentés állítólag saját párttársait sokkolta, pedig a visszavonulás valójában nem nevezhető derült égből villámcsapásnak

Egy héttel ezelőtt Caroline van der Plas, a gazdapárt, a BBB elnöke amiatt dohogott, mert – mint mondta - az NSC elnöke elviselhetetlen volt a költségvetési tárgyalások során. Állítólag mentálisan rendkívül kiegyensúlyozatlannak tűnt, „nemcsak sírt, sikoltozott is" megbeszélgetéseken – árulta el a De Telegraaf című lapnak. Ezt pedig a tárgyalásokon résztvevő többi párt vezetője sem cáfolta. Órákig kellett üldögélniük, kártyázással töltötték el az időt Omtzigt furcsa viselkedése miatt.

Viselkedése egészségügyi okokra vezethető vissza. Három évvel ezelőtt az akkor még kereszténydemokrata színekben politizáló Omtzigt saját bevallása szerint is kiégett a választási kampány utolsó szakaszában. Hat hónapra ezért visszavonult enschedei otthonába, és csak egyszer hallottak róla: amikor bejelentette, elhagyja a pártot. A 2023-as parlamenti választások előtt alapította meg az NSC-t, amely 20 helyet szerzett a semmiből felépített pártjával. Sőt, előzőleg ennél sokkal jobb eredményt jósoltak a politikai erőnek, de az utolsó hetekben a PVV az élre került, s végül messze megelőzte a többi tömörülést. Ugyanakkor már a tavalyi választási kampány során is felmerült a kérdés: vajon egészségügyi szempontból alkalmas-e a kormányfői hivatalra. Ő maga egyébként sosem nyilatkozott arról, miniszterelnök kíván-e lenni.

Omtzigt kimerülésére már a nyári szünet előtt számos jel utalt. Párttársai abban reménykedtek, hogy a nyári szünet alatt felépül. Egy ideig úgy kisimultabbnak látszott, de hamar visszaesés következett be az állapotában, ami a költségvetési tárgyalások során jelentkezett. Ellentmondásos beszédet mondott a demográfiai fejlődésről. Ebben Omtzigt leírta, hogy az ország "gyors népességcsökkenés előestéjén" áll, amelyet a nem európai országokból érkező munkavállalók beáramlása is kompenzálhat. Ezután bírálták őt a koalíciós pártok, Omtzigt úgy érezte, hogy félreértették – és néhány napra eltűnt a politikai színpadról. Ez az „eltűnés” azonban most tartós lesz.