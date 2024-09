- Donald Trump hülyeségeket beszélt, a macskák köszönik, jól vannak Ohióban

Haiti;Egyesült Államok;Ohio;Donald Trump;bandaháború;migrációs válság;fake news;dezinformáció;J.D. Vance;

2024-09-16 12:42:00 CEST

A múlt keddi elnökválasztási vita leginkább mémesedett jelenete lett Donald Trump B-kategóriás horrorfilmek világát idéző hallomása, miszerint az ohiói Springfieldben a haiti bevándorlók egyszerűen megeszik a helyi kutyákat és macskákat. Az amerikai közszolgálati televíziónak megfelelő PBS csatorna ellátogatott a középnyugaton fekvő kisvárosba, hogy végére járjon a hajmeresztő pletykának.

Springfield egy fénykorában 80 ezres lakosú iparváros volt, amely az ipar lassú felszámolásával a lakosai jelentős részét is elveszítette. A helyi vállalkozók most új lehetőséget látnak az öt év alatt minteg 15 ezer haiti bevándorló érkezésében, akik az otthonukban dúló fegyveres bandaháború elől menekültek az Egyesült Államokba. A fémmegmunkáló üzemekben betanított munkásokra nincsen panasz. A fegyelmezett munkát végző haiti bevándorlók azért választották a kisvárost átmeneti menedékül, mert a lakhatás olcsó, a munkalehetőség pedig bőséges volt. Az új jövevények becsatlakoztak a helyi hitéletbe is: a baptista gyülekezet foghíjas padsoraiban megjelentek a többségében katolikus szigetországi hívők is.

A helyiek és a migránsok közötti békés szimbiózis akkor szűnt meg, amikor tavaly augusztusban egy haiti sofőr ütközött egy iskolabusszal, amely balesetben egy gyermek meghalt, többen pedig megsérültek. A tragédia felszínre hozta a lappangó azt a problémát, hogy a 60 ezer fős város infrastruktúrája nem volt felkészülve a nagy számú bevándorló okozta megnövekedett terhelésre. A városházán tartott lakossági fórumon a helyiek egy csoportja most a megnövekedett lakbérre és ingatlanbiztosítási díjra, valamint arra panaszkodnak, hogy nem érzik magukat biztonságban sem magukat, sem a gyermekeiket. A statisztikák szerint a bűnelkövetések száma nem, csupán a forgalmi vétségek száma ugrott meg a haiti bevándorlók érkeztével.

A város polgármestere, Rob Rue elismerte, hogy a bevándorlók nagy száma gyorsan felemészti a település erőforrásait, különösen igaz ez a kórházak megnövekedett terhelésére és a tolmácsok alkalmazásának költségére, hiszen a legtöbben csupán a haiti kreol nyelvet beszélik és nincsenek tisztában a helyi szokásokkal sem.

A macskaevést terjesztő rémhírt Ohio állam szenátora, a jelenlegi republikánus alelnökjelölt, J.D. Vance kezdte terjeszteni szélsőjobboldali online fórumok nyomán. A város vezetése szerint nincs értesülésük arról, hogy a házi kedvenceket bármilyen fizikai sérelem érte volna a településen. Ez persze nem akadályozta meg az mémekre kihegyezett kampánystábokat, hogy pozitív vagy negatív előjellel, de hírt gyártsanak a sztoriból. A MAGA-párti oldalakon mesterséges intelligencia segítségével megrajzolt képeken a hősies Donald Trump hóna alatt kiscicákkal menekül a rohamozó fekete haiti bevándorlók elől. Az ország mélyen húzódó rasszista múltját figyelembe véve egy ilyen ábrázolás inkább árt, mint használ Trump kampányának. A Harris-kampány szövetségesei pedig kandúrokról osztottak meg videókat, amelyek beszivárgó kémekként egyensúlyoznak az ereszcsatornákon.