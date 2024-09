- Fizetésképtelenné vált a Szabó Lőrinc Alapítvány

Szabó Lőrinc;Gáborjáni-Szabó Réka;

2024-09-17 10:14:00 CEST

Gáborjáni-Szabó Réka, Szabó Lőrinc unokája, a költő nevét viselő alapítvány elnöke nyílt levélben kéri a versszerető közönség segítségét. A Semmiért egészen szerzője, Shakespeare kiváló fordítója, a saját költészetét feltérképező Vers és valóság című páratlan kötet írója több, mint húsz éven át dolgozott a szóban forgó szobában.

– A költő emlékszobája 1957 óta áll fenn, de a házba, ahol a jelenlegi privát lakásmúzeum található Nagyapám 1935-ben költözött. Halála után az Emlékszobát Nagymamám, Szabó Lőrincné Mikes Klára őrizgette érintetlen formájában, 20 évvel később pedig édesapám, a versekből ismert Lóci folytatta a helyszín fenntartását és megőrzését. 1994-ben részben e céllal alakította meg a Szabó Lőrinc Alapítványt, mely idén immáron 30 éve működik. Az ő 1997-es halála után ezeket a feladatokat Apu özvegyével B. Szabó Évával visszük közösen, ennek is lassan már 30 éve. Számokban összefoglalva ezt a történelmi távlatot: a lakás 90 éve, az Emlékszoba 70 éve, a Szabó Lőrinc Alapítvány 30 éve áll fenn. Idén 2024-ben azonban oda jutottunk, hogy mindez végleg eltűnhet, megszűnhet! – olvasható Gáborjáni-Szabó Réka felhívásában.

Az alapítvány elnöke levelében kifejti, hogy fizetésképtelenné váltak részben az elmúlt két évi építményadó megemelt összege, részben pedig a Ház váratlan felújítási költségei (pl. teljes csatornafelújítás) miatt. – Az Alapítvány hosszabbtávú sorsa is veszélyben van, valójában fenntartót is keresünk. – folytatódik a levél – Minimum egy millió forintra lenne szükségünk azonnal, hogy a számláinkat és tartozásainkat rendezni tudjuk, és, hogy némi időt nyerhessünk arra, hogy a fenntartás hosszabbtávú feladatára megfelelő és fenntartható megoldást találhassunk! Természetesen már több helyre is fordultunk vészharangokat kongatva, beszélgetve, magyarázva és segítséget kérve, eddig sajnos még érdembeli választ sem kaptunk sehonnan. – Gáborjáni-Szabó Réka szerint elkeserítő és felfoghatatlan, hogy egy ilyen nemzeti kincs ennyi év után visszafordíthatatlanul megszűnjön és a XXI. század sok tekintetben kétes, új értékeinek forgatagában észrevétlen eltűnjön. – Kérem, ha fontos Önöknek, hogy esélyesen az iskolás koruk óta ismert és szeretett versek megszületésének a helyszíne továbbra is, talán még az Önök gyerekeik és utódjaik számára is megtekinthető legyen: segítsenek! – zárja levelét a költő leszármazottja.

A Szabó Lőrinc Alapítványt többféle módon lehet támogatni, bankkártyás átutalással az alapítvány weboldalán keresztül, illetve átutalással. Mindemellett a nyílt levél az Emlékszoba hírének terjesztésére is buzdít, minden figyelem segíthet, akár annyi is, ha kommentben hozzászólnak a közösségi médiában terjedő posztot.