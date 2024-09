- Verssel szólal föl a társadalmi egyenlőtlenség ellen a Radnóti társulata

A filmben megjelenik maga a költő, Erdős Virág is, a kisfilmet Rideg Richárd jegyzi, aki Az utolsó osztálykirándulást is rendezte. Tavasszal a Radnóti Színház Elég címmel a társadalmi felelősségvállalásra hívta fel a figyelmet egy különleges fotókiállítással: Csoszó Gabriella fotós-aktivista képein a színház színészei képviseltek számukra fontos ügyeket. A Radnóti Színház feladatának tekinti a társadalmi problémákra való reflexiót, művészi munkáján és a kapcsolódó programokon keresztül gondolkodásra és párbeszédre készteti nem csak a közönségét.

Kováts Adél, a Radnóti Színház igazgatója a „Szóljatok” akció kapcsán azt mondta – Elég! Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy nem indulunk azonos esélyekkel az életben. Egyre nagyobbra nyílik a társadalmi olló a szegények és a gazdagok között. Egyre több a hátrányos helyzetű gyerek és fiatal. Egyre igazságtalanabb rendszert működtetünk. Pedig a társadalom tudja magát gyógyítani a civil szervezetek jótékony tevékenységével. Csak békén kellene hagyni őket. Hiszen sok esetben az állami apparátus helyett látnak el szakértelmükkel és elhivatottságukkal nélkülözhetetlen munkát. Igaz, így a puszta létezésükkel is felhívják a figyelmet a rendszer tátongó hiányosságaira, ezt a rendszernek el kellene viselnie, és az általuk nyújtott megoldást támogatni és értékelni kellene, nem ellehetetleníteni. Milyen jövőt építünk így? – áll a teátrum lapunk számára eljuttatott közleményében.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, az ügyben eljáró budapesti, illetve szegedi kormányhivatal augusztus végén két budapesti és egy szegedi Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium működési engedélyét vonta vissza arra hivatkozva, hogy az oktatási intézmények tartozásai a diákok nevelését veszélyeztetik. Mindez hat nappal tanévkezdés előtt történt. A jelentős részben SNI-s (sajátos nevelési igényű) gyerekeknek máskor is rendkívül nehéz iskolát találni, a kormányhivatal részben két-három órányira lévő vidéki iskolákat ajánlott a szülőknek.

A Városmajori Szabadtéri Színpad a margitszigeti Szemle Plusz programja mellé kétnapos Szemle Off programmal is várta a nézőket, ahol hazai színiskolák mutatkoztak be produkcióikkal.