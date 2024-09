- Van egy apró biztató jel a magyar gazdaságban

felszámolás;Opten;cégalapítás;

2024-09-17 10:15:00 CEST

A fejlemények azért is figyelemre méltóak, mert ezen a téren az idei folyamatok eltérnek az elmúlt években megszokottól. A társaságok létrehozását tükröző adatok ugyanis ezúttal valóban hónapról hónapra emelkedést mutatnak, a júniusi 1800 alatti szintről augusztusra közel 2000-re futott fel. Bár a szám továbbra sem mondható magasnak, ám az állandó növekedés figyelemre méltó, miután az elmúlt években egyszer sem volt ilyen. Korábban erős kilengéseket lehetett látni ebben az időszakban. Június mindig a legerősebbnek bizonyult, július a leggyengébbnek, majd augusztusban tapasztalható volt némi növekedés. Idén egyértelműen nem ez a minta rajzolódott ki. „Kifejezetten érdekes és derűlátásra okot adó ez az emelkedést tükröző változás. Fontos lenne, hogy az őszi hónapokban is megmaradjon ez a tendencia. Ha ez összejönne, akkor kijelenthető lenne, hogy a vállalkozások, vállalkozók a gazdaságban több potenciált látnak, mint korábban” – mondta a Népszavának Alföldi Csaba, az Opten céginformációs szakértője.

Optimizmusra adhat okot egy másik mutató is. Bár az újonnan indított felszámolások száma 2022 szeptembere óta megugrott, ám idén augusztusban az elmúlt 24 hónap legalacsonyabb értéke jött össze, nem érte el a 700-at. Ez annak fényében figyelemre méltó, hogy tavaly júniusban például az új felszámolások száma még messze meghaladta a 2500-at, és még idén júliusban is ezer felett mozgott. Az év első nyolc hónapjában ráadásul az új felszámolások száma 25 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától, bár így is meghaladja a 10 ezret, de a trend egyértelmű lassulást jelez – mutatnak rá.

Az elmúlt időszakban a KSH gazdasági adatai lényegében semmit sem mutattak azokból a biztatónak nevezhető mutatókból, amelyek most mintha látszódnak a cégbírósági számokból. Az ipar teljesítménye messze elmarad az elvárásoktól, a fogyasztás bővülése késik, így képtelen arra, hogy húzza a GDP növekedést, amire szükség lenne. Ebben az összefüggésben az augusztusi cégtrendek pozitív változást mutatnak ugyan, de az a kérdés, hogy ez a tendencia elég stabil-e és képes-e kitartani következő hónapokban. Ha igen, az talán az első jele lehet egy fejlődési fordulatnak – fogalmaztak lapunknak megfigyelők.