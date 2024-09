- Politikai hullámok: gátvizit, zsákolás

árvíz;

2024-09-16 19:50:00 CEST

Mint azt Siklósi Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szóvivője az Inforádiónak elmondta, a következő 10 napban mindig lesz valahol tetőzés. Budapesten pénteken-szombaton várható a legmagasabb vízállás.

Pintér Sándor belügyminiszter arról beszélt: az előkészületek lehetővé teszik, hogy a medrében tartsák a Dunát és a mellékfolyóit, de ha ez nem lehetséges, az ideiglenes tárolók használatával fogják biztosítani, hogy ne lakóterületekre öntsön a víz. Pintér jelezte, hogy lemondta külföldi feladatait, amíg „helyzet van”, Magyarországon marad. Így tett Orbán Viktor is, aki miután reggel elrendelte egy árvízvédelmi operatív törzs létrehozását, a visegrádi mobilgátnál folyó munkálatokat tekintette meg.

Magyar Péter tegnap ismét homokzsákokat pakolt, ezúttal Szigetmonostoron. A Tisza Párt elnöke többek között azt firtatta Facebook-oldalán, hogy vajon hol vannak a Magyar Honvédség katonái és az „állandóan emlegetett tartalékosok”, miért csak a civilek ezrei vannak a gátakon? Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Mosonmagyaróváron, a Lajta gátjánál azt mondta, tegnap 367 katona teljesített szolgálatot a gátakon, és 24 órán belül több mint négyezer katonát tudnak mozgósítani. Amennyiben ennél is többre lenne szükség, akkor a területvédelmi tartalékosokat mozgósítják, és ha kell, H-145-ös helikoptereket és páncélos, illetve úszni tudó járműveket is be tudnak vetni.

A fővárosban szintén harmadfokú az árvízvédekezési készültség, az alsó rakpartokat már lezárták. Karácsony Gergely arról tájékoztatott a Facebook oldalán, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek a katasztrófavédelemmel és alvállalkozókkal közösen egymillió homokzsákról gondoskodik, ebből hozzávetőlegesen 800 ezret a Margit-szigeten használnak fel. A főpolgármester azt mondta, kimegy az érintett partszakaszokra, de a védekezést a szakemberekre bízza. „Ez az időszak nem az, amikor azt a látszatot kellene kelteniük, hogy az ő homokzsákjuk mentette meg az országot”.