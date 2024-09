- Már a Szigetköznél tart az árhullám, több mint négyezer katonát akarnak a magyarországi gátakra vezényelni

árvíz;Duna;katonák;politikusok;csapadék;Lajta;Országos Vízügyi Főigazgatóság;árvízvédelmi munkálatok;

2024-09-16 14:52:00 CEST

A Duna magyarországi szakaszon többnyire a harmadfokú készültségi szintet meghaladóan tetőzik majd, a Lajtán akár a legmagasabb valaha mért vízszintet, a Murán pedig az első fokot megközelítő tetőzésekre számítanak – közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF). A legfrisseb jelentések szerint már a Szigetközt is elérte az árhullám, a Lajtán Mosonmagyaróvárnál hétfő reggel 6 órakor el kellett rendelni a legmagasabb, harmadfokú árvízvédelmi készültséget az állami védvonalakon. A Lajta-szükségtározó megnyitását továbbra is mérlegelik a szakemberek.

Az OVF tájékoztatása szerint bár az árhullám lényegi része még nem ért el Magyarországra, a vízügy Országos Műszaki Irányító Törzse (OMIT) folyamatosan dolgozik, és koordinálja a védelmi előkészületeket, a frissülő adatokhoz igazítva finomítják a szükséges létszám- és eszközigényt. Az ország más részeiből átvezényelt több mint félezer vízügyes már elfoglalta a helyét, valamint megérkeztek és dolgoznak az önkormányzati védekezéshez kért műszaki irányító szakemberek is. Az OMIT hétfő reggeli ülésén is részt vettek a társzervek képviselői, hogy tájékoztassák a törzsvezetőt a saját előkészületeikről, és egyeztessenek arról, a vízügy mely helyszíneken igényel segítséget tőlük.

Kiemelték ugyanakkor, hogy lassacskán elhagyja a térséget a Boris nevű ciklon, amely a heves esőzéseket okozta Közép-Európában. Az elmúlt egy napban főként a Bécsi-medencére hullott ismét jelentős mennyiségű csapadék. Hozzátették: a legfrissebb adatok alapján a következő 24 órában elsősorban már csak erre a területre, illetve az Inn- és a Traun-Enns-vízgyűjtőkre várható számottevő, átlagosan 20-35 milliméter eső. Néhány osztrák folyószakaszon már tetőzött az árhullám, de a folyamatos esőutánpótlás elhúzza a levonulását. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján Budapesten az alsó rakpartot várhatón kedden, a nap második felében éri el a víz, a Rábán Árpásig fokozat alatti, Győrben jóval a harmadik fokozat szintje feletti tetőzés várható.

Csakhogy a Telex azt is írja, hogy Győrbe nem tud visszaduzzasztani a Duna, mert a hétvégén lezárták a Véneknél mintegy 30 milliárd forintból néhány éve megépült torkolati létesítmény árvízi kapuját. – A Mosoni-Duna és Duna torkolatában megépült műtárgy „békeidőben” megtartja a vizet Győrnek, nem engedi gyorsan elfolyni a medersüllyedés miatt mélyebben fekvő Dunába. Árhullám esetén viszont jó szolgálatot tesz az ottani árvízkapu. Győrbe ugyanis ilyenkor korábban két oldalról is jött a víz, felülről a Mosoni-Duna töltötte a saját medrét, alulról pedig a Duna visszaduzzasztó hatását szenvedték a gáton védekezők. Utóbbit sikerül így most kizárni az árvízkapu lezárásával. Ez a szakemberek szerint akár egy méterrel alacsonyabb tetőzést jelenthet a folyók városában.

Neszmélyen és Pilismaróton a Magyar Honvédség Klapka György páncélos dandárjának katonái hétfő reggeltől dolgoznak az árvízvédelmi töltéseken – közölte Tóth István, a tatai helyőrségű dandár parancsnoka. Az ezredes sajtótájékoztatóján elmondta, három munkacsoportot vezényeltek a gátak és töltések mellé, ahol a védművek megerősítését és a töltések magasságának növelését végzik el. A katonák szakmai irányítását a vízügyes szakemberek végzik. Az MTI úgy tudja, Neszmélyen 55, Pilismaróton pedig 114 katona segíti a védekezést.

24 óra, több mint négyezer katona

A Magyar Honvédség kész van, itt van, számíthatnak ránk, vigyázunk önökre - jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Mosonmagyaróvár határában a Lajta gátjánál. A tárcavezető hozzátette, jelenleg 367 katona teljesít szolgálatot a gátakon, de három órán belül ezeregynéhány főt tudnak megmozdítani, 24 órán belül pedig több mint négyezret. Mint mondta, folyamatosan jön a csapadék, és elsősorban a Lajtán és a Dunán fenyeget az, hogy elérik a 2013-as szintet. A szakemberek szerint ezúttal kicsit alacsonyabb vízállásra lehet számítani.

Nagy István agrárminiszter köszönetet mondott Mosonmagyaróvár nevében azért, hogy megfeszített erővel dolgoznak a városban élők, valamint értékeik megvédésén. A térség országgyűlési képviselője leszögezte, Magyarország többször átélt már hasonló méretű árvizet, így a kormánynak van gyakorlata abban, hogyan kell megvédeni az országot.

Jelenleg magasítják a Lajta gátjait, és a folyón lezárták azokat a zsilipeket, amelyek a városba vinnék a vizet, így a Lajta és a Malom-ági Lajta vízszintje is alacsony. Ha pedig egy-másfél nap múlva érkezik a tetőzés, és veszélybe kerülne a város biztonsága, megvannak a tervek arra, hogy szükségtározót nyissanak és a termőföldekre vezessék el a vizet.

A Petőfi Rádió költözik, a budapesti rakpartokon hagyott autókat elszállítják

Karácsony Gergely főpolgármester kora délután rendkívüli Facebook-videóban közölte, hogy Budapesten mindent megtettek az árhullám ellen, s ahogy mondta, nem lesz gond, mert „jó kezekben van a város”. Azt azért hozzátette, hogy a rakpartok lezárásával a 2-es villamos és a többi vonal járatait le kell majd állítani, kedd reggelig pedig mindegyik rakparton hagyott autót el fognak szállíttatni.

Az MTVA közleménye szerint a dunai árvíz miatt az M2 Petőfi TV és a Petőfi Rádió elhagyja a bázisát, a budai alsó rakpartnál lévő A38 hajót, ahova a magas vízállás rövidesen ellehetetleníti a bejutást. A könnyűzenei csatornák keddtől ideiglenesen a Bálnából, illetve az MTVA gyártóbázisáról sugározzák adásukat. Szerintük az áthelyezés feltételei műszaki és műsorkészítési oldalról is biztosítottak, a nézők és a hallgatók továbbra is zavartalanul élvezhetik a csatornák adásait. Az árhullám levonulása után ismét az A38-on készülnek majd a műsorok - áll a közleményben.

A Margit-szigeten délelőtt 50-60 ember pakolta a homokszákokat a Margit hídnál, a Telexnek a helyszínen egyikük azt mondta, óráról órára emelkedik a Duna, kedden pedig már olyan magasan lesz,. hogy a Margit-szigetet a vízállás miatt a gyalogosok előtt is lezárják majd. Ez másodfokú árvízvédelmi készültséget jelent majd. Budapesten várhatóan a hétvégén tetőzuik majd a folyó. Most mintegy 2000 köbméter homokból építik a töltést.

A Telex ad hírt arról, hogy az Országház épületénél az Országgyűlés munkatársai, tűzoltók és a vízművek dolgozói háromezer homokzsákból 2-2,5 méter magas gátat építenek a parkoló elé és a látogatóközpont bejáratánál is. Eközben Orbán Viktor miniszterelnök Visegrádon folytatta az árvízi védekezést irányító munkát, ahogy erről Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke beszámolt.

A kormányfő hétfő délben a mobilgátak telepítését ellenőrizte Orbán Viktor miniszterelnök, Vitályos Eszter, a térség országgyűlési képviselője valamint Eőry Dénes, a város polgármestere is részt vett. – A védekezés megfelelő ütemben halad, a kihívással Visegrád és a vízügyesek meg fognak birkózni – fogalmazott a kormányfő.

Magyar Péter oklevelet villantott

Ellenzéki politikusok is dolgoznak a gátakon, Tompos Márton, a Momentum elnöke Kismarosról azt posztolta, hogy már csak 74 998 zsák van hátra, és önkéntesek jelentkezésére buzdított. A párbeszédes Szabó Tímea a Római-parton segít a védekezésbe. Magyar Péter, aki korábban Dunabogdánynál segített, a Facebook-oldalán közzétett egy oklevelet, amit még 2002-ben kapott Tarlós Istvántól, Óbuda-Békásmegyer akkori polgármesterétől az árvízi védekezésben nyújtott kiemelkedő helytállásáért.

„Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke élő videóban számolt be az árvízi előkészületekkel kapcsolatos munkálatokról az újbudai Duna-parton, ahol a DK politikusai és aktivistái együtt védik a Duna-menti kerületeket az árvíztől. A munkálatokban részt vesz Oláh Lajos (VI. és VII. kerület országgyűlési képviselője), Varju László (Újpest országgyűlési képviselője), Rónai Sándor, Déri Tibor (Újpest polgármestere), Gréczy Zsolt (országgyűlési képviselő), Gy. Németh Erzsébet (országgyűlési képviselő), Miyazaki Jun (Terézváros alpolgármestere) és Mustó Géza (Kőbánya alpolgármestere) is” – derül ki az ellenzéki párt kapunkhoz is eljuttatott közleményéből.

„Ezt az emléket csak úgy itt hagyom a propagandistáknak, akik lapátot ragadni ugyan lusták, de arra van idejük, hogy arról hazudozzanak, hogy még soha nem fogtam lapátot a kezembe és hogy milyen drága ruhákban dolgozunk a Tisza Párt ezer önkéntesével a legkritikusabb árvízi szakaszokon. Gyerünk skacok, Bedék, Deutschok, Menczerek, ragadjatok lapátot! Nem kell félni, nem fog fájni! – buzdította Magyar Péter a fideszeseket, miután a Fidesz kommunikációs igazgatója, Menczer Tamás beszólt neki, mondván, az Orbán-kormány már akkor számos válságot kezelt, amikor Magyar Péter még élte a gondtalan kis életét.