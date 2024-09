- Tetőzik a Duna Pozsonynál, Ausztriában 5, Romániában 7 ember meghalt az áradások miatt

árvíz;Románia;Szlovákia;Lengyelország;Ausztria;

2024-09-17 11:54:00 CEST

Hétfő este megtalálták egy férfi holttestét a vízben Klosterneuburgban, kedden reggel pedig a tullni körzethez tartozó Würmlában egy 81 éves nőt találtak holtan vízzel elárasztott otthonában a mentők. Ezzel ötre emelkedett az árvíz halálos áldozatainak száma Ausztriában - számolt be róla az MTI.

A folyók vízszintje már valamelyest csökkent, de az árvízkészültség továbbra is magas, több helyen gátszakadásokra és földcsuszamlásokra számítanak, és még mindig sok lakásban, házban szünetel az áramszolgáltatás – mondta reggel Johanna Mikl-Leitner, Alsó-Ausztria tartomány miniszterelnöke.

Alsó-Ausztriában keddre virradóra 7 településről evakuálták az embereket a Tullni-medencében. A vöröskereszt ezer fő elhelyezésére alkalmas átmeneti szálláshelyet alakított ki. A tartományban 21 helyen észleltek gátszakadást hétfőn, az árvíz okozta károk helyreállítása heteket, sőt akár hónapokat is igénybe vehet. Alsó-Ausztriában több mint 270 út továbbra is víz alatt van, és 26 települést nem lehet az ár miatt szárazföldön megközelíteni.

A Duna vízszintjének tetőzése kedd délelőttre tehető Pozsonynál – ezt már a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) munkatársai közölték pozsonyi sajtótájékoztatójukon az MTI szerint. A SHMÚ előrejelzése szerint a Duna vízszintje Pozsonynál 950 centiméteren tetőzhet, ami ugyan magas, de csaknem fél méterrel elmarad a legutóbbi, 2002 augusztusi nagy árvízkor mérttől.

A folyó Pozsonynál részben elárasztotta a rakpartot, ezért több utat és parkot ideiglenesen lezártak a hatóságok, valamint Pozsony Dévényújfalu városrészében, amely fekvése miatt általában a leginkább veszélyeztetett, elővigyázatosságból mintegy száz embert kitelepítettek, és másutt is a fővárosban a tömegközlekedés egyes járatait elterelik.

Az óváros védelmére rendelkezésre állnak mobil árvízvédelmi gátak, de várhatóan olyan mértékű beavatkozásra nem lesz szükség, mint két évtizeddel ezelőtt. A közelgő tetőzésre készülve hétfő délután lezárták a Medve-Vámosszabadi határátkelőnél lévő hidat. Hétfőn Révkomáromnál felállították a mobil árvízvédelmi gátakat, mert ott már szükség van erre a várható 840 centiméteres tetőzés miatt. Noha ez is magas vízszint, szintén csaknem fél méterrel marad el a 2013-as rekordtól.

A SHMÚ szerint az ár viszonylag gyorsan levonul, Párkány és Esztergom között csütörtökre virradóan tetőzik majd. Továbbra is összetett a helyzet azonban a Morva vízgyűjtőterületén, mert a Kis-Kárpátokból érkező mellékfolyói továbbra is duzzasztják. Az árvízhelyzet miatt hétfőn rendkívüli ülést tartott a pozsonyi kormány, és ezen Robert Fico miniszterelnök pénzügyi támogatásokat jelentett be az árvízkárok helyrehozatalára.

A Maszol beszámolója szerint az árvíz újabb áldozatának holttestét találták meg hétfőn a Galac megyei Griviţa településen, ezzel hétre emelkedett a szombat hajnal óta pusztító árvizek halálos áldozatainak száma Romániában.

Raed Arafat, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztályának (DSU) vezetője a Digi24-nek azt nyilatkozta, Galac és Vaslui megye árvíz sújtotta területeire összesen 250 konténerházat rendeltek ki a hatóságok, amelyek ideiglenes lakhelyül szolgálnak azoknak a családoknak, akiknek háza lakhatatlanná vált az áradás nyomán. A konténerházakat a prefektúra és a megyei tanács osztja szét az érintett településeknek, mindegyik négy személy befogadására alkalmas. Szükség esetén még több ilyen házat bocsátanak rendelkezésre - ígérte a belügyi államtitkár.

A kormány jóváhagyta a vészhelyzet kihirdetését az árvíz által sújtott Galac és Vaslui megyében. Előbbi megyébe 24 megyéből küldtek tűzoltókat, kedd reggel pedig további 100 tűzoltót vezényelt ki a katasztrófavédelmi felügyelőség.

Egyesített erőkkel küzdenek az árvíz ellen Lengyelország délnyugati részén is. Az MTI szerint különösen súlyos a helyzet Nysa kisvárosban, Wrocławtól 90 kilométerre délre, ahol félő, hogy a Neisse (Nysa) folyó megemelkedett vízszintje miatt a belvárost védő helyi gát átszakadhat. Keddre virradóra sok helyi önkéntes is beállt a tűzoltók és a katonák mellé homokzsákokat rakodni a gát megerősítésére. Kordian Kolbiarz polgármester elmondta, mintegy 2 ezer férfi, nő és gyerek segédkezett a zsákok elhelyezésében.

Wrocławban az árvízvédelmi válságstáb ismét tanácskozást tartott Donald Tusk kormányfővel. A varsói kormány szükségállapotot hirdetett az árvíz sújtotta területeken, ami megkönnyíti a hatóságoknak az intézkedést. Tusk azt mondta, egyelőre ellentmondásosak a meteorológiai előrejelzések arra vonatkozóan, hogy az ár mikor érheti el Wrocławot. Korábban arra számítottak, az árhullám az Odera folyón szerdán érhet a városba, de újabban már ezt inkább péntekre valószínűsítik.