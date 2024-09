orosz-ukrán háború;

2024-09-19 06:00:00 CEST

Még nincs kimondva, de tetszik vagy sem, egynemű világok harca folyik a Földön, amennyiben egyelőre szó sincs különböző kultúrák viszályáról, hanem, amiképp Hitler, és a nácizmus is az európai kultúra terméke, úgy a demokráciára támadó erők is az angolszász kultúra részei. Így érdemes szemlélni a brit és az amerikai hírszerzés vezetőjének a napokban a Financial Timesban megjelent első közös cikkét. Az eddigi kiegyensúlyozott nemzetközi világrend viszonylagos békét, stabilitást, növekvő életszínvonalat teremtett az elmúlt évtizedekben, de most a hidegháború óta nem tapasztalt fenyegetések érik – írja Sir Richard Moore, a brit hírszerzési titkosszolgálat, a Secret Intelligence Service (SIS), az MI6 főnöke és William Burns, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) vezetője.

Mindkét ország határozottan ellenáll a Oroszországnak, Putyin ukrajnai agressziós háborújának – tudatták a világgal a BBC szerint.

Kifejtették, az orosz-ukrán konfliktus megmutatta, hogy a technológia és a hagyományos fegyverzet kombinált használata módosítani tudja a háborúk menetét.

Az ukrajnai háború az első, amelyben együttesen és példátlan mértékben jutottak szerephez a nyílt forráskódú szoftverek és az élenjáró hadszíntéri technológiák. Ezek kereskedelmi és katonai műholdak fotóinak, drónoknak, a kiberhadviselésének, a személyzet nélküli légi és tengeri járművek bevetését vegyítették a közösségi média segítségével.

Moore és Burns szerint az MI6 és a CIA közösen lép fel az orosz hírszerzés által Európában folytatott felelőtlen szabotázshadjárattal szemben is. Oroszország cinikus módon használ technológiai eszközöket hazugságok és álinformációk terjesztésére, hogy éket verjen a nyugati szövetséges országok közé. Továbbá szemérmetlenül megsérti az ENSZ alapokmányát és a globális normákat, de Putyin orosz elnök mégsem lesz képes felszámolni Ukrajna szuverenitását és függetlenségét – fogalmaztak a szerzők.

Hangsúlyozták azt is, hogy eközben az MI6 és a CIA számára Kína felemelkedése jelenti a XXI. század elsődleges hírszerzési és geopolitikai kihívását, és a két szolgálatot ennek megfelelően át is kellett szervezni. Mindeközben a terrorellenes fellépés is a két szervezet partnerségének középpontjában áll, és mindkét szolgálat szorosan együttműködik másokkal az Iszlám Állam dzsihadista terrorcsoport fenyegetései ellen.

A demokrácia világnapja alkalmat adott arra is, hogy az Európai Unió megerősítse elkötelezettségét a demokrácia védelme mellett az unió határain belül és azokon túl is – olvasható az EU Külügyi Szolgálatának (EKSZ) üzenetében. „A demokráciát nem lehet magától értetődőnek venni, minden nap tenni kell érte” – szögezték le, hozzátéve: „tartozunk a fiataloknak azzal, hogy ellenálló és befogadó társadalmat hozunk létre egy jobb jövő érdekében.”

Kétségtelen, hogy Putyin a Nyugattal háborúzik, amikor Oroszország újraélesztette a sztálinizmust, és az erő kultuszát, azzal, hogy háborút hirdet a Pax Americana és minden ellen, amit annak részének gondol és amit gyűlöl. Nem minden felhőtlen ebben a nyugati világban, de szabadságot továbbra sem várhatunk máshonnan.