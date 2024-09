- NAV-eljárást indult a cég ellen, amely rendszeresen megnyerte Schmidt Mária-féle alapítvány közbeszerzéseit

közbeszerzés;Schmidt Mária;továbbképzés;

2024-09-17 16:48:00 CEST

Hatodszor nyerte el a Schmidt Mária vezette Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány által kiírt közbeszerzést a Prekog Alfa Kft., a közbeszerzés mellé idén azonban a cég egy NAV-eljárást is kapott a nyakába - írja az Mfor.

A lap közlése szerint Schmidt Mária alapítványa idén is kiírta a közbeszerzést tanári továbbképzésre, ennek keretében a pedagógusok és/vagy oktatók most is legalább 30 órás képzéseken vehetnek részt. A pályázati kiírás szerint ezt kell előkészíteni, megszervezni és lebonyolítani legalább ezer fő részére 2026. január 31-ig. A nyertesnek biztosítania kell a megfelelő felszereltségű képzési helyszínt, emellett pedig az 5x45 percet meghaladó képzési napokon minimum 3 csillagos szállást kell biztosítani két- és/vagy háromágyas szobákban, továbbá napi háromszori, legalább 3 csillagos minőségű cateringet is nyújtania kell. A tendert idén is a Prekog Alfa Kft. nyerte, immár hatodszor, ezúttal nettó 1,5 milliárd forint összegben.

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítványnak Schmidt Mária egyszerre a főigazgatója és a kuratóriuma tagja is. Az Mfor összesítése szerint a luxusképzésekre az alapítvány a következő összegekben szerződött eddig s céggel:

2016: 628 millió forint

2019: 1 milliárd forint + 788 millió forint

2020: 788 millió forint

2021: 630 millió forint

2023: 350 millió

2024: 1,5 milliárd forint

A cég ennek ellenére megroppant egy kicsit az idén. Az Opten adatai szerint az elmúlt években igen jól teljesítő Prekog Alfa Kft.-nél 2024 januárjában NAV-nyomozás indult. Ezt márciusban törölték, májusban azonban újra elrendelték a végrehajtási eljárást, júliusban pedig ismét törölték. A lap mint egybeesést megjegyzi, hogy a NAV-eljárások azután zajlottak a vállalkozásnál, hogy a 2022. évi 550 millió forintos nyereség után 2023-ban 21 milliós veszteséggel zárta az évet. A nettó árbevétel is hatalmasat zuhant, 1 milliárd forintról 110 millió forintra. A cég résztulajdonosa Tarcsa Zoltán, aki többször publikált Schmidt Máriával közösen oktatási segédanyagokat. Felesége, Tarcsáné Báthory Mária azzal egyidejűleg lett szintén résztulajdonos, hogy a NAV-eljárás másodszori indulása környékén - 2024 májusában - Gasparek Ferenc kivált a cégből.