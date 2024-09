- Az utolsó üzenet az volt a Titanról, hogy minden rendben

Megkezdődött a júniusban felrobbant amerikai búvárhajó, a Titan katasztrófáját feltáró meghallgatás az Egyesült Államokban a dél-karolinai Charleston megyében. Az amerikai parti őrség az első napon azt a töredékes hangfelvételt és animációs filmet mutatta be, amely a Titan és a vele kapcsolatot tartó Polar Prince hajó személyzete között lezajlott beszélgetés végét, illetve a búvárhajó útjának a teljes rekonstrukcióját mutatta be. A hangfelvétel szerint a két hajó közötti üzenetváltások végén a Titan utoljára azt közölte, hogy itt minden rendben, miközben az aktuális mélységével és merülési súlyával kapcsolatos kérdésekre válaszolt.

A Titan mélytengeri búvárhajó minden valószínűség szerint június 18-án merülés közben roppant össze több ezer méter mélységben öt emberrel a fedélzetén, miközben az 1912-ben elsüllyedt Titanic roncsainak vizsgálatára készült. A búvárhajót napokig keresték, hogy utasait épségben kimenthessék, de a katasztrófában mind az öt ember, így Stockton Rush, az OceanGate vállalat alapító elnök-vezérigazgatója, Hamish Harding brit üzletember, Paul-Henry Nargeolet francia Titanic-kutató, valamint Sazada Davúd vállalkozó, Pakisztán egyik leggazdagabb embere és 19 éves fia, Szuleman is meghalt.

A parti őrség közölte, hogy a búvárhajót üzemeltető OceanGate magán tengerkutató vállalat a hajótest állapotát sohasem vetette alá független vizsgálatnak valamint azt is, hogy 2022 és 2023 között a hajót hét hónapig olyan körülmények között tárolták, amikor ki volt téve az időjárás hatásainak és változásainak. A Titant elvileg 4000 méteres merülési mélységre tervezték, sajtóhírek szerint több biztonsági kifogás is felmerült vele szemben. Roncsait június 22-én találta meg egy, a felszínről irányítható kanadai mélytengeri kutatóeszköz a tenger fenekén, csaknem 4 ezer méteres mélységben, mintegy 300 méterre a Titanic roncsaitól. A Pentagon egyik illetékesének közlése szerint a haditengerészet szigorúan titkos tengerakusztikai berendezése az eltűnés napján feltehetően robbanásból, illetve összeroppanásból eredő hangot észlelt.

A parti őrség korábbi közleménye szerint a várhatóan két hétig tartó első meghallgatás célja a katasztrófa okainak és körülményeinek a részletes feltárásán kívül az, hogy az adatok alapján és a tanulságok levonásával tegyék elkerülhetővé a hasonló szerencsétlenségek megismétlődését.

Csődbe ment a Titanicot építő hajógyár

Csődgondokság alá kerül az észak-írországi Harland and Wolff hajógyár, amely a világ egyik leghíresebb hajóját, a tragikus sorsú Titanicot is építette. A cég hétfői bejelentése szerint a csődvédelmi eljárás a vállalatcsoportot összefogó Harland and Wolff Group Holdings központját érinti, a cég négy gyára - a belfasti üzem, ahol az 1912-ben elsüllyedt Titanic is készült -, valamint az angliai és a két skóciai telep folytatja működését. Máris számos potenciális befektető jelezte érdeklődését a Harland and Wolff részbeni vagy teljes felvásárlása iránt, és az első pályázati fordulót hamarosan kiírják.