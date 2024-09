- Árvíz: Ausztriában javul, Lengyelországban még drámai a helyzet

Csehország;árvíz;Románia;Szlovákia;Lengyelország;Ausztria;halálos áldozatok;körkép;

2024-09-17 22:09:00 CEST

Ausztriában kedden megtalálták az árvíz ötödik halálos áldozatát. Hivatalos közlés szerint 26 város továbbra is el van vágva a külvilágtól. Az egész országban lezárták a hajóforgalom elől a Dunát. Bár a vízszint lassan csökken, továbbra is bizonytalan a helyzet, mert jelentős mennyiségű hó esett a napokban, és a hőmérséklet emelkedése miatt megindult az olvadás. A Duna már a teljes lezárás előtt is csak a felső- és alsó-ausztriai határon lévő Ennshafen-Wallsee állomásig volt hajózható. Kedden 70 személyhajó és 70 teherhajó tartózkodott a lezárt területen.

Az elmúlt napok heves viharai után az érintett tartományok nagy részében lassan enyhül a helyzet. Továbbra is fennáll azonban a veszélye annak, hogy egyes helyeken a víz áttör a gátakon, illetve jelentős a földcsuszamlások kockázata is. Egyelőre nem tudni, mekkora az anyagi kár, különösen Alsó-Ausztria szenvedte meg az elmúlt napokat. Karl Nehammer kancellár elmondta, hogy a kormány 75 millió eurós azonnali gyorssegélyről döntött. Az osztrák hadsereg mintegy ezer katonája is segít a mentési munkálatokban.

Délnyugat-Lengyelországban nagy területek vannak még víz alatt. A rendőrség közölte, két újabb halálos áldozatot talált az árterületeken. A legfrissebb előrejelzések szerint az Odera várhatóan csütörtökön vagy pénteken éri el Wroclawnál a legmagasabb vízszintet. Nysa kisvárosában, Wroclawtól mintegy 90 kilométerre délre kis híján átszakadt a gát. Keddre virradóra a város lakosai segítettek a mentőalakulatoknak, hogy homokzsákokkal erősítsék meg a gát veszélyeztetett részét. „Körülbelül 2000 ember volt a gáton: nők, férfiak, gyerekek és idősek” - mondta Kordian Kolbiarz polgármester hozzátéve, hogy élőláncot alkottak a homokzsákok szállítására. Az akció sikeres volt - legalábbis egyelőre.

A Cseh Köztársaságban sok helyen továbbra is a legmagasabb riasztási szint van érvényben. Az észak-csehországi Usti nad Labem városában, a német határ közelében az Elba vízszintje kedd este érte el a legmagasabb szintet. Dél-Csehországban a körülbelül hat négyzetkilométer kiterjedésű Rosenberg-halastónál kritikus a helyzet: félő, hogy a víz kiönt a medréből. Ez pedig drámaian súlyosbítaná a helyzetet a Luznice-folyó mentén.

Kelet-Románia vízzel elárasztott területein jelenleg is zajlanak a mentési munkálatok. Körülbelül 6000 házat sújtottak az áradások, többnyire távoli falvakban. Sok lakóhely teljesen megsemmisült, emberek ezrei vesztették el minden vagyonukat. Számos házból kell kiszivattyúzni a vizet, és el kell távolítani az iszapot. A tűzoltóság parancsnoksága további ezer segítőt küldött az ország minden tájáról a régióba és több száz katonát is bevetettek. Azt is tervezik, hogy a galaci, szigorúan őrzött börtön foglyait is segítségül hívják.

A szlovák fővárosban, Pozsonynál keddre virradó hajnalban 970 centiméternél tetőzött a Duna. Bősön és Dunacsúnon keresztül jelenleg elképesztő mennyiségű víztömeg zúdul át másodpercenként. Nyugat-Szlovákiában továbbra is harmadfokú árvízkészültség van. Szlovákiában egyelőre 20 millió euróra (nagyjából 8 milliárd forintra) becsülik az árvíz okozta károkat.