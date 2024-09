- Felkészültek az árvízre a Duna menti települések, de még veszélyes lehet, ha a lassú apadás miatt átáznak a gátak

árvíz;Magyarország;készültség;települések;

2024-09-18 05:45:00 CEST

Budakalászon mintegy ötezer homokzsákot töltöttek meg a Vízügyi Igazgatóság árvízvédelmi szakembereinek irányításával a kirendelt katonák, civil önkéntesek, a városgazdaság- és a városrendészet munkatársai és cserkészek, összesen körülbelül 150-en – nyilatkozta lapunknak Péterffy Gábor, a budakalászi önkormányzat kabinetvezetője. Ő úgy kalkulált, ha délutánra minden homokzsák a helyére kerül, nyugodtan várhatják a szombatra jelzett tetőzést.

„Budakalászon 266 olyan ingatlan van az üdülőterületen, amely hullámtérbe, vagyis a Duna és a gát közötti területre épült, ezeket várhatóan érinteni fogja az árvíz. Ezeknek az ingatlanoknak 150 állandó lakója van, az ő védelmükről és elhelyezésükről igyekszünk gondoskodni” ‒ mondta Péterffy, és hozzátette, az itt élők vagy nyaralóval rendelkezők számára az önkormányzat a saját forrásból több ezer homokzsákot osztott szét, míg a partszakasz védelme állami feladat.

A Komáromhoz közeli Dunaalmáson szombat óta folyamatosan zajlik a munka, Makay Tibor polgármester elmondása szerint eddig minden nap körülbelül 150 önkéntes is segítette a munkát. Keddi állás szerint 500 tonna homokot zsákoltak be, amelynek eredményeképpen mintegy 46 ezer zsákot építettek be a gátakba. Három helyszínen belterületen is kell védekezniük, a vasúti töltés alatti átjárókat lezárták, vagy gátat építettek mellé, így védve a töltés túloldalán található házakat. „A negyedik kritikus helyszín az Által-ér mederszakaszán van, itt az önkormányzat közösen védekezik az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal, éppen most épül egy 400 méteres mobilgát szakasz, ami további 400 homokzsákkal lesz megerősítve” – mondta Makay Tibor. A polgármester bizakodó, mert a szakemberek a péntek reggel 7 órára becsült tetőzést 8 méteren várják, a település védekezési magassága pedig 8 méter 30 centi, vagyis van még „tartalék” a gátakban.

– A probléma csak az, hogy az apadás lassú lesz, napokig nagyon magas marad a vízállás, a gátak átázása és hosszú távú többletterhelése hordoz magában veszélyeket

– teszi hozzá a településvezető, aki még nem számolta ki, hogy mennyibe kerül Dunaalmásnak az árvízi védekezés, de a költségek nagy része vis maior támogatásként visszaigényelhető lesz.

Neubauer Roland, Kismaros polgármestere elárulta, minden önkormányzatnál a település sajátosságait figyelembe véve a védekezési-, vagy veszélyelhárítási tervben határozták meg, milyen anyagból mekkora készleteket kell tárolni. Kismaros épp ezért az első 30 ezer zsákot saját készletből tudta megoldani, múlt hét végén már a környező építőanyag kereskedőkkel, bányákkal, fuvarosokkal, elindult a homokszállítás is. Vasárnap pedig az önkormányzat megküldött igényei alapján az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF), elkezdte küldeni a további zsákokat, amiből így további 100 ezer érkezett. A szükséges fóliákat, ami az átszivárgások ellen véd, az önkormányzat már a hétvégén megvásárolta – tájékoztatta lapunkat Neubauer Roland. Kismaros egyébként 600 méteren védekezik, a polgármester tájékoztatása szerint 250-en vannak a védekezési vonalon, köztük a honvédség és a katasztrófavédelem emberei is. Mint mondta, nagyon magas a civil részvétel is, még Budapestről is érkeznek, amire szükség is van, mivel a település egy kritikus szakaszán csak kézi erővel tudnak védekezni. „Körülbelül tízezer homokzsákot csak csatárláncban tudunk eljuttatni a megfelelő helyre.”

Leányfalun már vasárnap nekiláttak a munkálatoknak, hétfőn pedig megérkeztek a Vízügy és Katasztrófavédelem emberei is. Az ő irányításukkal megindult a veszélyeztetett részek kijelölése. Az egyik legfontosabb védendő terület a 11-es főút, mivel a Szentendrei-szigetet csak erről a főútról leágazó mellékúton keresztül lehet megközelíteni. Adorján András, a település polgármestere elárulta,

kedd reggel 75 katona érkezett, a Ludovika harmadéves hallgatói, ők építik a 11-es út legmélyebb pontján a gátat váltásban az éjjel érkező másik 75 katonával.

A munkálatokat 110-120 önkéntes is segítette, köztük a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumból negyven dolgozója, és maga Navracsics Tibor miniszter is. „A település összefogott, a helyi vállalkozók rögtön felajánlották a segítséget, valaki ételt, van aki kávét hoz. A munkálatok helyszíneire mobil vécéket hozattunk. Van egy kritikusabb része a településnek, az utat, ahol meg lehet közelíteni a vízparti házakat, már elöntötte a víz. Az ott lakókat szórólapon időben tájékoztattuk, kértük, költözzenek ki az ingatlanokból, mert hamarosan az áramot is központilag lekapcsolják. A költözésben is segítünk. Egy helyi vállalkozó felajánlott három motorhajót, a Vadkacsa Gyermek Vízi flotta segíti a járőrözést, de a rendőrség is segítséget nyújt” – mondta Adorján András.

Az egyik leginkább veszélyeztetett település Kisoroszi, amit akár hat-nyolc napra is elzárhat az ár, itt az önkormányzat ételt, orvosi és tűzoltói ügyeletet biztosít ez idő alatt, vészhelyzet esetén pedig motorcsónakkal lehet majd elhagyni a települést. Mint azt Molnár Csaba korábban elmondta, a lakosok maguk dönthetnek, hogy elhagyják, részlegesen kipakolják otthonukat, vagy homokzsákokkal és fóliákkal védekeznek. Az önkormányzat minden esetben segít nekik.

Nagykoalíció a gátakon

Javában folyt a munka még kedd délután is a Római-parton, ahol az áradás miatt - sok más helyszínhez hasonlóan - versenyt futottak az idővel. A víz több helyen megjelent a sétányon, volt, ahol csak pár arasznyira a kertektől. A sietség oka, hogy szerda reggel minden bizonnyal már bokáig érő vízben kellene gátat építeni.

A Pünkösdfürdői gát tövénél mérce jelzi az eddigi árvízszinteket, a tetején van a 2013-nagy áradás nyomasztóan magas szintje. Ez a szemközti, nemrég épült luxuslakások első emeletének az erkélyéig ér. A háznál már tucatjával dolgoznak munkások, hogy még azelőtt megállítsák a vizet, hogy betörne a garázsokba. Bár mint a helyszínen elmondták, a kivitelező kalkulált ezekkel az áradásokkal, azaz a környékbeli házak zömének az alapjai árvízbiztosak, nem tudni, hogy mi történik, ha sokáig áznak.

Márpedig láthatóan a katasztrófavédelem is arra készül, hogy a Duna, illetve a Királyok útja-Nánási út (ahol a gát van) közötti terület lakóingatlanainak a nagy részét elönti a víz.

A védvonal betonkapuit agyagos földdel töltötték fel és döngölték le. A gáton túl, a Duna felé eső részen a lakosok külön-külön védik a házukat. Az Újpesti vasúti híd és Pünkösdfürdő közötti területen hemzsegnek az önkéntesek, közöttük a politikusok is. Ottjártunkkor a Duna parti Divinus hotel előtt dolgozott Bús Balázs volt óbudai fideszes polgármester, mellette mi hazánkos aktivisták adogatták a homokzsákot, de egy utcával odébb Kunhalmi Ágnesbe (MSZP) és Szabó Tímeába (Párbeszéd) botlottunk, akik Béres András párbeszédes politikussal és néhány aktivistával érkeztek. A következő utcában tisza párti aktivistákat látunk, (mint elmondták, a pártelnök Magyar Péter is itt lapátol a közelben), de látták Karácsony Gergely főpolgármestert is a helyszínen a helyi vízügyesekkel, illetve Gyurcsány Ferenc DK-s pártvezető is feltűnt az önkéntesek között, majd lapátot ragadott.

A politikusokon túl nagyon sok „sima” önkéntes is érkezett a Római partra és környékére.

Az egyik helyszínen elmesélték, hogy a Navracsics-féle közigazgatási és területfejlesztési minisztérium néhány hivatalnoka jelent meg önkéntes munkára. Kedd délután a területen nem találkoztunk katonákkal, a Római part vízvédelmi munkálatait szinte kizárólag a helyi civilek, önkéntesek – közöttük politikusok – végzik, hordják az immáron az óbudai önkormányzat által is leszállított homokzsákokat. Mint a helyiek elmondták: sokadjára élik meg az áradást, lassan életük részévé válik, hogy évente kell készülni egy-egy árhullámra, és tízévente egy igazi, nagy, 800 centimétert meghaladó áradásra.

A fővárosban a rakpartokat már hétfőn lezárták az autós forgalom elől – csak a vízügy autói robognak el néha – ellenben a kerékpárosok és a gyalogosok tegnap még használhatták azt, igaz nem sokáig, mert a víz ottjártunkkor már csak néhány centire hullámzott a rakpart szintjétől. A városban, mint minden áradás, ez is közösségi élmény lett: a rakparton mindenfelé korzózókat, futókat és főleg versenybringásokat lehetett látni. A dunai árhullám miatt a BKV leállította 10 hajóját és lezárta 17 kikötőjét. Az árvíz miatt ma lezárják a H5-ös HÉV alagúti szakaszát, a szerelvények a Batthyány tér helyett csak a Margit híd budai hídfőig járnak. Közben a politikusok közlekedési javaslataiból sem volt hiány: Szentkirályi Alexandra visszalépett főpolgármester-jelölt, a Fidesz budapesti elnöke azt vetette fel, hogy a rakpartok lezárása idején mindenki ingyenesen használhassa a BKK járatait, a DK pedig a személyautók előtt nyitná meg ideiglenesen a Lánchidat. Az árvíz péntek este vagy szombat hajnalban tetőzhet Budapesten.

Az egyik helyszínen elmesélték, hogy a Navracsics-féle közigazgatási és területfejlesztési minisztérium néhány hivatalnoka jelent meg önkéntes munkára.

Kedd délután a területen nem találkoztunk katonákkal, a Római-part vízvédelmi munkálatait szinte kizárólag a helyi civilek, önkéntesek – közöttük politikusok – végzik, hordják az immáron az óbudai önkormányzat által is leszállított homokzsákokat. Mint a helyiek elmondták: sokadjára élik meg az áradást, lassan életük részévé válik, hogy évente kell készülni egy-egy árhullámra, és tízévente egy igazi, nagy, 800 centimétert meghaladó áradásra.

A fővárosban a rakpartokat már hétfőn lezárták az autós forgalom elől – csak a vízügy autói robognak el néha – ellenben a kerékpárosok és a gyalogosok kedden még használhatták azt, igaz nem sokáig, mert a víz ottjártunkkor már csak néhány centire hullámzott a rakpart szintjétől. A városban, mint minden áradás, ez is közösségi élmény lett: a rakparton mindenfelé korzózókat, futókat és főleg versenybringásokat lehetett látni. A dunai árhullám miatt a BKV leállította 10 hajóját és lezárta 17 kikötőjét. Az árvíz miatt ma lezárják a H5-ös HÉV alagúti szakaszát, a szerelvények a Batthyány tér helyett csak a Margit híd budai hídfőig járnak. Közben a politikusok közlekedési javaslataiból sem volt hiány: Szentkirályi Alexandra visszalépett főpolgármester-jelölt, a Fidesz budapesti elnöke azt vetette fel, hogy a rakpartok lezárása idején mindenki ingyenesen használhassa a BKK járatait, a DK pedig a személyautók előtt nyitná meg ideiglenesen a Lánchidat. Az árvíz péntek este vagy szombat hajnalban tetőzhet Budapesten.

A fővárosban a rakpartokat már hétfőn lezárták az autós forgalom elől – csak a vízügy autói robognak el néha – ellenben a kerékpárosok és a gyalogosok kedden még használhatták azt, igaz nem sokáig, mert a víz ottjártunkkor már csak néhány centire hullámzott a rakpart szintjétől. A városban, mint minden áradás, ez is közösségi élmény lett: a rakparton mindenfelé korzózókat, futókat és főleg versenybringásokat lehetett látni. A dunai árhullám miatt a BKV leállította 10 hajóját és lezárta 17 kikötőjét. Az árvíz miatt ma lezárják a H5-ös HÉV alagúti szakaszát, a szerelvények a Batthyány tér helyett csak a Margit híd budai hídfőig járnak. Közben a politikusok közlekedési javaslataiból sem volt hiány: Szentkirályi Alexandra visszalépett főpolgármester-jelölt, a Fidesz budapesti elnöke azt vetette fel, hogy a rakpartok lezárása idején mindenki ingyenesen használhassa a BKK járatait, a DK pedig a személyautók előtt nyitná meg ideiglenesen a Lánchidat. Az árvíz péntek este vagy szombat hajnalban tetőzhet Budapesten.