Gondok a francia terrorellenes harcban

Segélykérő kiáltást intéztek Nyugat-Európa biztonsági szervei a párizsi Le Monde föltűnő riportja útján az Unió vezetőihez, figyeljenek oda arra, hogy az állandó lázas készenlétben kimerültek. Hajszolják magukat, de a remélthez képest viszonylag, ha nem is csekély, de aránytalan az eredmény. Brüsszeli kollégáikat megelőzve ők már tavaly késő ősz óta szüntelen készenlétben élnek, és ha még mindig nem változatlanul aktívak, a belga fővárosban is csekélyebb fogásokra számíthattak volna. Ez a felhívás azért is érdekes, mert Francois Hollande elnök magabiztosan nyilatkozta: francia földön állítólag sikerült teljesen fölszámolni a terrorveszélyt.