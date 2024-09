- Az árvíz miatt újabb időpontra hívta az MTVA Magyar Pétert, hogy vitázzon Orbán Balázzsal, de ő ragaszkodik politikai ellenfeléhez, Orbán Viktorhoz

vita;árvíz;Orbán Viktor;MTVA;Orbán Balázs;Magyar Péter;

2024-09-17 23:08:00 CEST

Ismét meghívta Orbán Balázst, a miniszterelnök politikai igazgatóját és Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét az M1 aktuális csatorna és a hirado.hu közös csütörtök esti hírháttér műsora, a 48 perc szerkesztősége vitára – adta hírül az állami hírügynökség. Mint kiemelték, a meghívás ezúttal október 3-én csütörtök este 20.35-re szól, és az élő beszélgetés témája az előző meghívásnak megfelelően továbbra is Magyarország aktuális helyzete. – Az eredetileg szeptember 19-re tervezett beszélgetésen való részvételt Magyar Péter azzal hárította el, hogy az árvíz levonulása után hajlandó részt venni a műsorban – tették hozzá.

A Telex megkeresésére a Tisza Párt is közleményben válaszolt az újabb közmédiás kezdeményezésre: „Komolytalannak és szánalmasnak tartjuk a propagandatelevíziónak a súlyos árvíz helyzet közepén bemutatott újabb kutyakomédiáját. Valamiért 220 napig nem volt sürgős nekik a legnagyobb ellenzéki pártnak élő megszólalási lehetőséget adni, de most nyílt közleményben ajánlgatnak – természetesen nem a kormányoldaléhoz hasonlítható – megszólalási lehetőséget. A Tisza Pártnál jelenleg minden hadra fogható ember és önkéntes az árvízi védekezésben dolgozik és nem kívánunk napi szinten hazudozó és bűncselekményeket elkövető propagandisták játékához asszisztálni.”

– A Tisza Párt jelenleg 39 százalékon áll a közvélemény-kutatásokban, alig elmaradva az állampárttól. Ha a köztelevízióban szakemberek és nem propagandisták dolgoznának, akkor tudnák, hogy a pártelnöknek a Fidesz elnökével, a miniszterelnökkel van megbeszélni valója, nem az állampártban és a kormányban semmilyen érdemi pozícióval nem rendelkező Orbán Balázzsal – írták.

Az újabb közmédiás vitára invitáló közleményből az is kiderült, hogy az MTVA-nál vélhetően nem olvasták el végig Magyar Péternek a korábbiakban a Facebook-oldalán közzétett álláspontját. A Népszava is beszámolt róla, hogy a Tisza Párt elnöke arról írt, hogy nagyon szívesen beszél Orbán Balázzsal homokzsákpakolás közben az ország válságáról, és a politikai igazgató visszás ügyeiről szeptember 19-én 17 órakor a Római-parton. Ugyanakkor Papp Dánielnek, az MTVA hírhamisító vezérigazgatójának azt üzente, egy „rossz Orbán Viktort” küldött felé, hiszen neki nem vele van megbeszélnivalója, és nem is a Karmelita kolostor portásával, hanem Orbán Viktor miniszterelnökkel a magyar emberek nevében.