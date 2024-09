- Egy magyar cég gyárthatta azokat a személyhívókat, amelyek megölték Libanonban a Hezbollah több tagját

merénylet;robbanás;Libanon;Hezbollah;

2024-09-18 10:32:00 CEST

Egy budapesti székhelyű magyar cég készítette azokat az AR924-es típusú személyhívókat, amelyeket a libanoni síita milícia, a Hezbollah használt. Kedden Libanonban országszerte csaknem 3000 ilyen csipogó robbant fel, kilenc ember életét vesztette, 2800-an pedig megsebesültek – írja az RTL luxemburgi kiadása.

A The New York Times névtelenül nyilatkozó amerikai és más tisztségviselőkre hivatkozva arról számolt be, hogy a személyhívókat a Gold Apollo Ltd. nevű tajvani cégtől rendelték meg, és feltehetően Izrael módosított működésükön még az előtt, hogy megérkeztek volna Libanonba. A vállalat vezetője azonban azt közölte, hogy ezek a személyhívók nem Tajvanon készültek és nem is ők gyártották, hanem a Magyarországi székelyű BAC Consulting Kft.

A Gold Apollo vezetője, Hszu Csing-kuang jelezte, együttműködésük során felhatalmazták a magyar céget a termékértékesítés során a márkajelzés használatára, ám nyomatékosította: a BAC felel mind a tervezésért, mind a gyártásért. A személyhívóknak csak vételi funkciója van, a beépített akkumulátor kapacitása egy közönséges AA elemnek felel meg, amely nem robbanhat fel és nem okozhat halálos sérülést.

A Hezbollah Izraelt hibáztatja az akcióért. Az továbbra is kérdés, hol és milyen körülmények közt került robbanóanyag az eszközökbe. Közkeletű szakértői gyanú szerint a gyártás vagy szállítás közben történhetett meg.