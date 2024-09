- Csak a konkrétumok hiányoznak a most zajló bértárgyalásokon

minimálbér;MaSZSZ;

2024-09-19 09:19:00 CEST

A hamarosan kormány elé kerülő új rendelettervezet is tartalmazza ezt majd – mondta lapunknak Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke.(A bruttó rendszeres kereset a KSH módszertani leírása alapján a bruttó kereset és az úgynevezett nem rendszeres kereseti elemek - prémium, jutalom, 13. és további havi fizetés - különbsége. Az említett jogszabályelképzelés időintervallumot nem tartalmazott, tehát abból nem derült ki, hogy az 50 százalékos szintet mikorra kell elérni – mondta a szakszervezeti vezető. Egyéb - a sajtóban megjelent - információk alapján azonban ezt 2027-re szeretnék elérni.

Zlati Róbert megjegyezte, a felek között vita van arról, hogy melyik „rendszeres átlagkereset” legyen a bázis, amihez képest az 50 százalékot el kellene érni. Ez nem mindegy, hiszen – ahogy erre korábban a Népszava is felhívta a figyelmet –, ha például nem az aktuális átlagkereset, hanem az előző évi 12 havi átlag a viszonyítási alap, akkor jóval alacsonyabb emelés is elegendő lenne a kijelölt érték eléréséhez. A tegnapi – szeptember 18-ai – ülésen annyi derült ki, hogy a kormányoldal szerint a minimálbér jelenleg a rendszeres átlagkereset 44,6 százaléka. Hogy ez a szám miként jött ki és mi van mögötte, azt több szakértőtől is megkérdeztük, de senki sem tudta lapunknak elmagyarázni.

Az ülésen terítékre került egy másik markáns probléma is, nevezetesen a kötelező munkaalkalmassági vizsgálat megszüntetése és a bevezetni tervezett, jóval „lazább” új rendszer. A kabinet részéről tett javaslat szerint az általános orvosi szűrésen önkéntesen 5 évente vehetnének részt a foglalkoztatottak. Zlati Róbert nehezményezte, hogy ezzel kapcsolatban a szakszervezetek eddig csak a médián keresztül kapnak híreket, arról nem is beszélve, hogy a változtatásról semmilyen hatástanulmányt nem láttak, s nem is értik, a jogszabályalkotó miért gondolja jó megoldásnak a kötelezettség megszüntetését. Úgy véli, az adminisztrációs terhek csökkentésének oltárán nem lenne szabad feláldozni a régi rendszert, hiszen annak fejlesztésével a most ismertetett terveknél sokkal jobb megoldást lehetne kidolgozni.