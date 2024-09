- „Semmi sincs rendben” – Szülői nézőpontból korántsem annyira rózsás a helyzet a Wesley-iskolák bezárása után, mint azt a fővárosi kormányhivatal láttatni próbálja

bezárás;Iványi Gábor;szülők;Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Középiskola;

2024-09-19 05:45:00 CEST

„Minden érintett tanuló számára rendelkezésre áll hely az állami intézményekben, túlnyomó többségük már el is helyezkedett más intézményekben” – állította a fővárosi kormányhivatal közleménye, amely Iványi Gáborék bezáratott budapesti iskolájával és a gyerekek helyzetével foglalkozott. A Sára Botond főispán által vezetett hivatal szerint tehát minden a legnagyobb rendben van.

„Semmi sincs rendben” – jelentette ki ezzel szemben lapunknak Solt Péter, az egyik érintett szülő. A férfi biztonsági őrként dolgozik Budapesten, lánya most hetedikes. Kitűnő tanuló, sok diáktársától eltérően nem igényel speciális nevelést. Mégis: vesszőfutás volt, mire nagy nehezen másik iskolát találtak a számára. Solt Péter bele se mer gondolni abba, milyen kálváriát kell átélniük a „sajátos nevelési igényű” gyerekek szüleinek.

A férfi elmondása szerint szociális szempontok is szerepet játszottak abban, hogy lányukat a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség fenntartásában működő Wesley-iskolába íratták. Hatan vannak testvérek, ebben az iskolában pedig ingyenes az étkeztetés. Azonban ennél is többet nyomott a latban, hogy „tüneményes a tanári gárda, imádtak oda járni a gyerekek”. A lánya egyik testvére is ott végezte az általánost.

Solt Péter hangsúlyozta, hogy a kormányhivatal érvelése ezer sebből vérzik. A szülők valóban igyekeztek minél előbb máshova átjelentkezni, de ezt nem jószántukból, hanem attól való félelmükben tették, hogy máskülönben megjelenik náluk a gyámügy. Ha papíron van is iskola, ahova a gyerekek járhatnak, ez távolról sem azt jelenti, hogy megfelelő helyre, befogadó környezetbe kerültek, ahogyan azt sem, hogy nem szenvedtek súlyos lelki törést a hercehurca során. Hiszen néhány nappal a tanévkezdet előtt tudták meg, hogy bezárják az iskolájukat. Az épületet egyébként a nyár folyamán adományokból és önkéntesek munkájával újították fel.

A kormányhivatal közleménye arra reagált, hogy a Fővárosi Törvényszék helyt adott a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség azonnali jogvédelmi kérvényének. Bár a főispáni hivatal „tiszteletben tartja” a döntést, egyértelművé tette: „az érintett oktatási és nevelési intézmények bezárásának indokai továbbra is fennállnak, ezért a tanulók biztonságos oktatása, nevelése nem biztosított”. A felhalmozott több tízmilliós tartozások – folytatta a kormányhivatal – továbbra is ellehetetlenítik az intézmények működését és állami támogatásokhoz való hozzáférését, a gyerekek víz-, villany- és fűtésszolgáltatás nélkül maradhatnak.

A bíróság ellenben arra a megállapításra jutott, hogy a kormányhivatal, amikor törölte az iskolát a nyilvántartásból, az intézményben tanuló gyermekek „megfelelő testi és szellemi fejlődése érvényesülésének alkotmányos kötelezettsége körében azt egyáltalán nem vette figyelembe a döntése meghozatalakor, hogy a szülő, a nevelési-oktatási intézményben a gyermekkel foglalkozó pedagógusok, valamint az iskolaigazgató ismerik a legjobban a tanulókat.”

A törvényszék szerint a kormányhivatal eljárása nemcsak a fenntartó egyház jogát és jogos érdekét, hanem „a törölt intézményben jogviszonnyal rendelkező sajátos nevelési igényű tanulók jogos érdekeit is sérti, tekintettel arra, hogy esetükben készségfejlesztő pedagógiai program biztosította egyedi igényeiket, amely csak vélelmezhető, hogy az alperes által kijelölt nevelési intézményekben a tanulók átvételéhez szükséges rövid felkészülési idő alatt is ugyanolyan mértékben rendelkezésre áll.”

Iványi Gábor egyházától azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a Fővárosi Törvényszék döntése egyelőre csak erkölcsi győzelmet jelent, a bezárt intézmények újraindítása rendkívül körülményesnek tűnik. A döntés ráadásul még nem jogerős, a kormányhivatal nyolc napon belül fellebbezést nyújthat be.

Közben az MVM arról értesítette a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget: ha szeptember 18-ig (szerdáig) nem fizeti meg a 82,5 millió forintos gázszámlatartozást, szeptember 19-i (csütörtöki) hatállyal felmondja a gázszolgáltatási szerződést a józsefvárosi Dankó utca 11-ben, ahol a Wesley János Lelkészképző Főiskola, annak kollégiuma, a kápolna, az egyházközpont és a népkonyha is működik. Iványiék részletfizetési kérelmet nyújtottak be.

A helyi kormányhivatal – névtelen feljelentés nyomán – az orosházi Wesley-iskolában is vizsgálatot indított „tanúkihallgatásokkal, teljes ellenőrzéssel”. A feljelentés szerint végzettség nélküli pedagógusokat foglalkoztatnak, de – közölték Iványiék – erre most sem találtak semmilyen bizonyítékot, ahogyan a korábbi vizsgálatok sem emeltek szakmai kifogásokat.

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség számára idén a tavalyi rekordhoz képest is jóval többen, kis híján 93 ezren ajánlották fel adójuk egy százalékát, ami 1 milliárd 41 millió forintos támogatást jelent. Ehhez becsülhetően 800 millió forintos kiegészítő támogatást kellene adnia az államnak. Kérdés, hogy így lesz-e. Miközben az egyházban abban bíznak, hogy az adóhatóság a tartozások fejében legfeljebb csak egy részét tudja elvenni a több mint 1 milliárdos felajánlásnak, az állami kiegészítés sorsa kétséges.

A bíróság az ügyészség keresete nyomán úgynevezett bejegyzett egyházból alacsonyabb kategóriába, a nyilvántartott egyházak közé sorolta vissza Iványi Gábor felekezetét. Állami kiegészítés azonban csak a bevett és a bejegyzett egyházaknak jár, a nyilvántartott egyházaknak nem. Ugyanakkor Iványiék még bejegyzett egyháznak számítottak abban az időszakban, amire a felajánlások vonatkoznak. Ami biztos: az anyagi gondokat pillanatnyilag részben sem orvosolják az egyházi egyszázalékos bevételek, azokat csak a jövő év elején utalja át a költségvetés.