- Csütörtökön kikapcsolhatják a gázt Iványi Gábor intézményeiben, 82 és fél millió forintot kellene kifizetniük

tartozás;MVM;Iványi Gábor;gázszámla;Magyar Evangéliumi Testvérközösség;

2024-09-18 13:36:00 CEST

Az MVM arról értesítette a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget (MET), hogy ha szeptember 18-ig nem fizeti meg a 82,5 millió forintos gázszámlatartozást, akkor szeptember 19-i hatállyal felmondja a gázszolgáltatási szerződést a Dankó utca 11.-ben - közölte egy szerdai Facebook-posztban az Iványi Gábor vezette szervezet.

A MET-nek az adományokon kívül nincs semmilyen bevétele, így részletfizetési kérelmet nyújtottak be. 2025 márciusától havi 1 millió forintos részletekben tudják megkezdeni a törlesztést, hiszen csak a jövő év elején kapják meg az egyháznak felajánlott egy százalékos támogatást. Ha nem fogadják be a kérelmet, bármikor leszerelhetik a gázórát a Dankó utca 11.-ben, ahol a Wesley János Lelkészképző Főiskola, annak kollégiuma, a kápolna, az egyházközpont és a népkonyha is működik - tették hozzá.

Egyúttal arról is beszámoltak, hogy az orosházi Wesley-iskolában egy névtelen feljelentés nyomán teljes ellenőrzésbe kezdett a városi kormányhivatal. A beadvány szerint végzettség nélküli pedagógusokat foglalkoztatnak, ám erre semmilyen bizonyítékot nem találtak most sem, ahogy valamennyi korábbi vizsgálat is szakmailag mindent rendben talált az iskolában.

Mint korábban hírt adtunk róla, hogy bár egyelőre csak erkölcsi győzelmet jelent, de a bíróság azonnali jogvédelmet adott a MET iskoláinak.