- A bukott mosonmagyaróvári fideszes polgármester autóval, laptoppal és telefonnal távozik a posztról

2024-09-18 21:33:00 CEST

Miután Győrben és Mosonmagyaróváron is megbukott a regnáló fideszes polgármester, ciklusuk végéhez közeledve mindketten elkezdtek a fontos dolgokkal foglalkozni: Árvay István például egy autót, egy laptopot és egy telefont visz magával a még hivatalban lévő mosonmagyaróvári képviselő-testület jóvoltából, Dézsi Csaba András pedig két szobrot emeltet szerény 130 millió forintból. Erről a Telex győri tudósítói számoltak be.

A mosonmagyaróvári, jelenleg még fideszes többség más módon is kedveskedett az átadás-átvétel előtti utolsó testületi ülésen: például módosította az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát (szmsz), oly módon, hogy az az új, ellenzéki polgármester szerint ellehetetleníti a város működését. Márpedig keresztbe tenni nem nehéz, a helyzet ugyanis finoman szólva sem lesz egyszerű a következő öt évben: bár Szabó Miklós leváltotta Árvay Istvánt, nem lesz többsége: a 15 fős képviselő testületben civil egyesülete, a Mosonmagyaróvári Polgári Kerekasztal Egyesület (MPKE) a polgármesterével együtt hét mandátumot szerzett a júniusi önkormányzati választáson.

A bukott fideszes polgármester emellé még vigaszul kapta meg autót, laptopot és telefont. Nem nyíltan: a közgyűlés ugyanis egy olyan előterjesztést szavazott meg, amelynek értelmében a polgármesteri szolgálati autót, a laptopot és a telefont ingyen használatba átadják a nagytérségi hulladékgazdálkodási társulásnak. Amelynek elnöke történetesen Árvay István maga.

Mosonmagyaróvár októberben hivatalba lépő új polgármestere, Szabó Miklós a jelek szerint nem tudta átadni a fideszeseknek azon üzenetét, mely szerint a városnak nem kellene pártpolitikai csatatérré válnia. Az új szmsz-módosítás ugyanis jócskán megcsorbítja októbertől a polgármester saját hatáskörű jogköreit. Az ezzel kapcsolatos kifogást Árvay István meglehetősen vastag bőrrel úgy kommentálta, hogy csak visszaadják a testületnek és a szakbizottságoknak mindazokat a polgármesteri jogosítványokat, amelyeket ő eddig egyszemélyi döntési lehetőségként megkapott. Ezzel szemben Szabó Miklós szerint „a magyar önkormányzatiság történetében sem volt példa ilyen előterjesztésre, hogy a leköszönő képviselők döntenek arról, októbertől milyen legyen az új testület működési rendje”. A szokásjog szerint ugyanis az önkormányzat munkáját szabályzó szmsz-t nem a leköszönő közgyűlés, hanem az újonnan felállt képviselő-testület fogadja el.

A megválasztott polgármester szerint kicsinyes bosszúról van szó, az szmsz-módosítás ugyanis nem pusztán az ő jogkörét csorbítja, hanem lassítja az önkormányzat munkáját, többletterhet ró a hivatalra, és a város működését is korlátozza.

A képviselő-testület fideszes többségét ez nem érdekelte, 10-4 arányban megszavazta az előterjesztést. Amiként azt is, hogy a bukott polgármester továbbra is a szolgálati autóval furikázhasson, illetve laptopozhasson-telefonozhasson.

Győrben sem lesz egyszerűbb a helyzet, sőt, az LMP és a Momentum támogatásával megválasztott, de civil ellenzéki polgármester, Pintér Bence mindennapjait kétharmados Fidesz-többség fogja boldogítani a közgyűlésben. A mostani testület utolsó ülése szeptember 24-én lesz, és Pintér szerint ezen is várhatóak majd olyan döntések, amelyek esélyesen hátráltatni fogják a közös munkát. „Nem bírja elengedni a székét a hatalommániás Dézsi Csaba” - értékelte a helyzetet néhány héttel a választás után Pintér Bence. Azt már most lehet tudni, hogy az önkormányzati médiabirodalom élére Panda Ákost, a Győri Civilek Körének Egyesülete alapítóját jelölték ki, aki arról nevezetes, hogy rajta keresztül jelentek meg az ellenzéket lejárató plakátok a választás idején.

Egyéb fontos intézkedésként most hétfőre a regnáló polgármester rendkívüli ülést hívott össze. Ennek keretében két szobor megrendeléséről döntöttek, amelyek összesen mintegy 130 millió forintba kerülnek. Mindkettőt ugyanaz a művész készítheti, akinek a szobrai városszerte láthatók már most is. Az egyik alkotás a győri kekszgyárnak, a másik a Győri Balettnek állít emléket a Telex beszámolója szerint. Pintér Bence nem látta a prioritás okát, Dézsi Csaba András viszont azzal indokolt, „fontos, hogy megadjuk a tiszteletet a múltnak, a város polgárainak”.