- Majdnem átszakadt a gát Dunaalmásnál, Szentendrén több ház is vízben áll

árvíz;áradás;Duna;Szentendre;Dunaalmás;

2024-09-19 09:26:00 CEST

Majdnem gátszakadás volt szerda este a Komárom-Esztergom vármegyei Dunaalmásnál, csak a gyors reakciónak köszönhetően nem történt nagyobb baj - derül ki a Kemma cikkéből.

Makay Tibor, a település polgármestere arról számolt be, hogy a védműként is szolgáló vasúti pályaszerkezet szivárogni kezdett, buzgárok alakultak ki, ezért azonnal egy elnyomómedencét alakítottak ki az esti órákban. A gyors reakciónak köszönhetően sikerült megakadályozni az gátszakadást. A polgármester jelezte, részleges útzárakra is készülni kell az elnyomómedencék kialakítása miatt, ám a szükséges munkák elvégzésével megszűnnek a korlátozások. Egyben jelezte azt is, hogy területek elöntésétől nem kell tartani.

Az Időkép beszámolója szerint többeknek el kellett hagyni otthonukat Szentendrén a Duna áradása miatt. Az érintett területeken az áramszolgáltatás is szünetel. A helyszínen készített drónfelvélteleken jól látszódik, hogy a víz betört a házak közé.